Temblor hoy: microsismo en Xochimilco hoy 13 de diciembre 2025

La tarde de este sábado 13 de diciembre de 2025 un microsismo sorprendió a los habitantes de la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México ( CDMX ), lo que generó alerta entre habitantes de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM, el movimiento telúrico fue perceptible de manera ligera y no ameritó la activación de la alerta sísmica.

¿De cuánto fue el temblor en Xochimilco hoy 13 de diciembre?

El movimiento que sintieron los vecinos de Xochimilco, fue registrado a las 15:46:51 horas, con una magnitud de 2.2 y una profundidad de apenas 2 kilómetros, según los datos del monitoreo sísmico.

SISMO Magnitud 2.2 Loc. XOCHIMILCO, CDMX 13/12/25 15:46:51 Lat 19.21 Lon -99.10 Pf 2 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) December 13, 2025

Ante la ocurrencia de este tipo de sismos de baja magnitud, las autoridades capitalinas reiteran el llamado a la población de conservar la calma y seguir los protocolos de seguridad establecidos, como ubicarse en zonas seguras y acudir a los puntos de reunión previamente identificados.

Estas medidas permiten reducir los riesgos y proteger a las personas antes, durante y después de un movimiento telúrico.

Además, la repetición de este tipo de eventos pone de manifiesto la actividad sísmica constante en la Ciudad de México, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada y preparada ante cualquier eventualidad.

Sismos en las alcaldías de la CDMX

Las alcaldías de la CDMX, ha reportado varios microsismos, como el de la mañana de este jueves 27 de noviembre de 2025, la Ciudad de México registró un sismo de baja intensidad con epicentro dentro de la propia capital, lo que provocó inquietud entre habitantes de diversas zonas.

El movimiento telúrico ocurrió a las 07:49 horas y fue percibido principalmente en el poniente y centro de la ciudad, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, que ubicó el epicentro en la alcaldía Álvaro Obregón y reportó una magnitud de 2.3 grados. Debido a que el origen del temblor se localizó en la CDMX, la alerta sísmica no fue activada.