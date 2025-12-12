“Ni la Virgen nos quita el aguacero”: así estará el clima en México este 12 de diciembre

Este 12 de diciembre, mientras millones de personas celebran a la Virgen de Guadalupe, el clima en gran parte del país se pondrá bastante movido. Si vas a salir a las mañanitas, caminar a la Basílica o asistir a alguna misa o procesión, más vale que te prepares porque habrá lluvia, calor intenso en varias zonas y vientos fuertes en otras.

Los canales de baja presión que cruzan el occidente, centro, oriente y sureste del país, junto con la humedad del Pacífico, el Golfo de México y el Caribe, serán los responsables del aguacero que podría caer desde esta noche y durante la madrugada.

Además, aunque el frente frío 20 ya se va alejando del país, un nuevo frente se aproxima al norte, por lo que el clima seguirá inestable.

Amigo peregrino, para tu visita a la Basílica de Guadalupe checa en el gráfico las condiciones #Meteorológicas que se esperan este día en la #CDMX. ¡Toma tus precauciones y protégete del #Frío! pic.twitter.com/8tDmuREeIm — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 11, 2025

¿Dónde lloverá más este 12 de diciembre?

Habrá chubascos fuertes en Yucatán y Quintana Roo, así que quienes anden celebrando en Mérida, Cancún o alrededores deberán cargar impermeable sí o sí.

También se esperan lluvias de moderadas a intensas en partes de:



Veracruz (Capital, Las Montañas y Olmeca)

Puebla (Angelópolis, Valle Serdán, Atlixco-Matamoros, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca)

Edomex, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche

Mientras que lluvias aisladas caerán en:



CDMX, Morelos, Jalisco, Colima, Tamaulipas, NL, SLP, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala

Todas estas lluvias podrían traer encharcamientos, deslaves, inundaciones y aumento en ríos y arroyos, así que maneja con precaución si viajarás al santuario guadalupano de tu localidad.

Temperaturas: del calorón al frío extremo

Calor fuerte (35 a 40 °C): Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Sí, diciembre pero con sabor a playa.

Calor moderado (30 a 35 °C): Sonora, Chihuahua, Durango, SLP, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Campeche y Yucatán.

Frío intenso por la mañana:



-10 a -5 °C: zonas altas de Chihuahua y Durango.

-5 a 0 °C: partes de Baja California, Edomex, Tlaxcala y Puebla.

0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, NL, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Si vas a peregrinar temprano… doble suéter.

Vientos que podrían causar caída de árboles



Oaxaca (Istmo y Tehuantepec): rachas de hasta 60 km/h.

Tamaulipas: rachas de 30 a 50 km/h.

Campeche, Yucatán y Quintana Roo: rachas de 30 a 50 km/h.

Clima para la CDMX y el Edomex

En el Valle de México habrá cielo medio nublado durante la mañana y nublado por la tarde. Se espera ambiente frío temprano, con algo de niebla en zonas altas.

Por la tarde podría haber chubascos en el Edomex y lluvias ligeras en la CDMX.

Temperaturas:

CDMX: mínima de 9 a 11 °C y máxima de 23 a 25 °C

Toluca: mínima de 4 a 6 °C y máxima de 20 a 22 °C