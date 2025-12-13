Del calor al paraguas: así se moverá el clima este sábado en México

El clima en México seguirá dando sorpresas este sábado 13 de diciembre. Entre lluvias fuertes, calor intenso en algunas zonas y frío con heladas en otras, el panorama será muy variado dependiendo de la región. Aquí te contamos qué esperar y cómo tomar precauciones, sin tanto tecnicismo y directo a lo que importa.

Lluvias fuertes y chubascos: ¿en qué estados caerá más agua?

Durante la noche y madrugada, y a lo largo del sábado, varios estados tendrán lluvias de distinta intensidad. Quintana Roo se lleva la peor parte, con lluvias muy fuertes que podrían provocar encharcamientos e incluso inundaciones en zonas bajas.

También se esperan lluvias fuertes en Chiapas, Campeche y Yucatán, mientras que habrá chubascos intermitentes en estados como Veracruz, Puebla, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tabasco. En el centro del país y algunas entidades del norte y occidente, las lluvias serán más ligeras, pero no se descartan sorpresas.

Las lluvias más intensas podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas, lo que aumenta el riesgo de deslaves, crecida de ríos y afectaciones viales.

Frente frío 21 y viento fuerte: zonas con rachas intensas

El frente frío número 21 avanzará sobre el norte y noreste del país. Esto provocará rachas de viento de hasta 60 km/h en estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de lluvias y chubascos en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

En el sur, especialmente en Oaxaca (Istmo y Golfo de Tehuantepec), el viento del norte también se dejará sentir con fuerza. Estas rachas pueden tirar árboles, anuncios o estructuras ligeras, así que más vale extremar precauciones.

Calor intenso en el Pacífico y sureste

Aunque estemos en diciembre, el calor no da tregua en varias regiones. Se esperan temperaturas de hasta 40 °C en estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

En otras zonas del norte y centro del país, las máximas rondarán entre los 30 y 35 °C, así que hidratarse y evitar el sol intenso sigue siendo clave.

Frío y heladas: madrugadas bajo cero

El contraste llega por la noche y madrugada. En zonas serranas de Chihuahua y Durango, las temperaturas podrían bajar hasta los -10 °C, con heladas fuertes. También habrá frío intenso en partes de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Conoce los pronósticos de temperaturas mínimas para el día de hoy y protégete:



🧤Abrígate bien

🌡Evita cambios bruscos de temperatura

🚫No calientes interiores con estufas de carbon o leña

👵🏻Ten especial cuidado con niños, adultos mayores y enfermos crónicos pic.twitter.com/wnRq1xUFoE — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) December 12, 2025

Clima en la CDMX y el Estado de México

En el Valle de México , el sábado arrancará con cielo nublado y ambiente fresco, incluso frío en zonas altas. Durante la tarde se espera un clima más templado, pero con lluvias aisladas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

