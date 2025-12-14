Frente frío 21 dejará lluvias intensas y fuerte descenso de temperatura: así será el clima en México

¿Con planes este fin de semana? Antes de salir de casa podrías consultar aquí cuál será el clima en México que se tiene previsto para este domingo 14 de diciembre de 2025.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) vigila el avance del nuevo frente frío número 21, el cual originará lluvias muy fuertes a intensas y rachas de viento muy fuertes en los estados de la vertiente del golfo de México.

Así será el clima en México este domingo 14 de diciembre 2025

El frente frío número 21 se desplazará sobre el noreste del territorio mexicano y la vertiente del golfo de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el sur de dicho golfo, propiciarán lluvias puntuales intensas en Tamaulipas (centro y oeste) y Chiapas (norte y este), lluvias puntuales fuertes en Nuevo León (centro y Sur), San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Sierra Baja, Sierra Gorda, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan) y Oaxaca (norte y este); así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en el oriente y sureste del país.

⚠️⛈️🥶 #CondicionesMeteorológicasAdversas.

El #SMNmx te informa de los efectos que ocasionarán el #FrenteFrío núm. 21 y su masa de aire polar, en regiones de los estados del noreste, oriente y sureste de #México, durante este domingo ⬇️ pic.twitter.com/fEUnTfAimT — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 13, 2025

La masa de aire polar asociada al sistema frontal generará descenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país; así como viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), con rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Tamaulipas; y rachas de viento de 40 a 60 km/h en costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como oleaje elevado en las costas de las entidades mencionadas.

Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán; así como lluvias con chubascos en estados del occidente, centro y sur del país.

¿Lloverá en tu estado? Zonas afectadas el domingo

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas : Tamaulipas (centro y oeste) y Chiapas (norte y este)



: Tamaulipas (centro y oeste) y Chiapas (norte y este) Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Nuevo León (centro y sur), San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Sierra Baja, Sierra Gorda, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan), Oaxaca (norte y este) y Quintana Roo (norte, centro y sur)



: Nuevo León (centro y sur), San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Sierra Baja, Sierra Gorda, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan), Oaxaca (norte y este) y Quintana Roo (norte, centro y sur) Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Coahuila, Guanajuato, Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Sotavento, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche y Yucatán



: Coahuila, Guanajuato, Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Sotavento, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche y Yucatán Intervalos de chubascos : Michoacán, Guerrero, Estado de México y Tlaxcala



: Michoacán, Guerrero, Estado de México y Tlaxcala Lluvias aisladas: Jalisco, Colima, Ciudad de México y Morelos

Estados con descenso de temperaturas 14 de diciembre 2025

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : Zonas serranas de Chihuahua y Durango



: Zonas serranas de Chihuahua y Durango Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : Zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla



: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca

Clima en CDMX y Edomex | Temperaturas domingo 14 diciembre 2025

En el Valle de México se pronostica cielo medio nublado a nublado. Por la mañana ambiente fresco con bancos de niebla en partes altas y en la tarde habrá ambiente templado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México (CDMX) y chubascos dispersos en el Estado de México (Edomex).

La temperatura mínima en la CDMX será de 9 a 11 °C y la máxima de 21 a 23 °C. En Toluca se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 18 a 20 °C.