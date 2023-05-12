Ley migratoria se seguirá aplicando en Estados Unidos: Ken Salazar

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que la Ley migratoria se seguirá aplicando en su país, ante el inicio del Título 8, que entró en vigor este viernes 12 de mayo. Reiteró que el término del Título 42 no significa que los migrantes puedan cruzar a los Estados Unidos de manera ilegal.

"La ley se seguirá aplicando de forma consistente en nuestra frontera seguiremos trabajando con nuestros vecinos con México para ver de qué manera se puede crear una migración ordenada segura y ordenada".

En un mensaje publicado en redes sociales, Ken Salazar envió un mensaje a los migrantes que pretenden cruzar la frontera de manera ilegal, pidió que no se dejen engañar por "los coyotes que no tienen escrúpulos". Les solicitó que utilicen las vías legales.

"Esto no significa que puedan de cualquier manera cruzar a los Estados Unidos sin tener la legalidad de entrar quien lo haga será deportado y recibirá sanciones del departamento de seguridad de los Estados Unidos tendrán prohibido entrar al país por al menos 5 años y no serán elegibles para las otras vías legales que estamos haciendo".

No se dejen engañar. Los coyotes no tienen escrúpulos. No intenten ingresar a EE.UU. de forma irregular. Utilicen las vías legales. https://t.co/al7jPJdszg #NoTeArriesgues #NoAlCoyote https://t.co/O6oJQIR2ge — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) May 12, 2023

"No se dejen engañar", pide Ken Salazar a migrantes

El funcionario estadounidense, aseguró que a través diferentes medidas y cooperando en conjunto México y Estados Unidos se busca proteger los derechos de los migrantes, para evitar que sean engañados por "criminales".

"A todas las personas que están pensando en inmigrar de manera irregular, ilegal ,a los Estados Unidos, con el fin del Titulo 42 los criminales, inmorales, abusivos, traficantes de personas buscan engañarlos con información falsa, para aprovecharse de sus ilusiones, eso es inmoral".

Reiteró que seguirán trabajando para lograr que haya una migración segura, ordenada y humana, "Continuará nuestra colaborción para atender las causas de la migración y generar oportunidades en las comunidades para que este hemisferio sea fuerte y seguro".

