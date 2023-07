¿Qué celebridades pudimos ver en el Campeonato de Wimbledon?

Cómo cada año, el mundo del tenis y por extensión del deporte se dieron cita en Londres para celebrar el Campeonato de Wimbledon; sin embargo, los apasionados por este deporte no fueron los únicos en disfrutar de estas grandes batallas.

Durante dos semanas pudimos ver a diversas celebridades, actores, actrices, cantantes, profesionales de otros deportes y a la realeza británica entre los espectadores de este Torneo de Tenis.

¿Qué cantantes acudieron a Wimbledon este 2023?

Entre las más destacadas se encuentra la cantante colombiana Shakira, quién fue vista el viernes usando un conjunto en mezclilla azul y gafas. También fue vista Katy Perry usando un vestido azul marino y una pañoleta con lunares blancos.

Quien presenció en vivo la final entre el español Carlos Alcaraz contra el servio Novak Djokovic fue Ariana Grande, a quien fotografiaron sentada entre dos actores. De igual forma pudimos ver la supermodelo Cara Delevinge

¿Qué actores disfrutaron de Wimbledon?

Un actor que acudió en dos ocasiones fue el actor británico Tom Hiddleston, ambas con traje azul marino. Incluso, durante la final en la categoría masculina celebrada este domingo, pudimos verlo sentado frente a otro actor que le ha dado vida a un superhéroe, Andrew Garfield. Hablando de héroes, el actor Benedict Cumberbatch igual presenció la contienda.

Asimismo, el actor Jonathan Bailey, se encontraba sentado cerca de los dos anteriores, justo a un lado de Ariana Grande. Otra actriz que no se perdió este gran evento fue la estadounidense Sienna Miller.

Por si fuera poco, Brad Pitt y Emma Wattson fueron otras de las celebridades que presenciaron el Campeonato de Wimbledon 2023.

Figuras del deporte disfrutaron Wimbledon

La leyenda del tenis, Roger Federer, también estuvo presente durante Wimbledon. Incluso mantuvo un partido amistoso con la Princesa de Gales, Kate Middleton hace unas semanas.

Quienes también sorprendieron a los aficionados fueron los pilotos de Fórmula 1 Charles Leclerc, Pierre Gasly, Oscar Piastri y George Russell, a quienes vimos acompañados de sus parejas estas semanas.

Otros ex deportistas que no dejaron pasar la oportunidad de ver a Carlos Alcaraz lograr su segundo Grand Slam fueron el ex futbolista David Barckham y el ex jugador de fútbol americano Emmanuel Sanders.

Asimismo, durante el torneo de Wimbledon fueron ovacionados leyendas del deporte como Beth Mead, Fran Kirby, Jill Scott, Leah Williamson, Billie Jean King, Judy Dalton, Rosie Casals, Jan Kodes, Stefan Edberg, Sue Barker, Eilish McColgan, Joe Fraser, Jessica Gadirova, Maddie Hinch, Laura Unswoth, Hollie Pearne-Webb, Sam Curran, Tom Halliwell, Rob Hawkins, James Simpson, Gary Lineker, Sir Gareth Edwards, J. P, R. Williams, Sir Steve Redgrave, Sir Anthony McCoy y Sarah Hunter.