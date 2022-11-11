¿Shakira estará en la inauguración del Mundial de Qatar 2022?

Uno de los eventos más importantes del Mundial de Qatar 2022 es la inauguración y los cantantes que se presentarán para dar inicio a la justa deportiva. En esta ocasión podría estar protagonizado por la colombiana Shakira, BTS, Dua Lipa y J. balvin, entre otros.

El anuncio se hizo a través de la cuenta de Twitter de World Music Awards, donde se compartieron los nombres de los famosos que se presentarán en el mundial y entre los que apareció Shakira.

La presentación de Shakira y los demás artistas se realizará el 20 de noviembre en el Estadio Al-Bayt, en Al Khor, el cual tiene una capacidad de 60 mil espectadores.

Aunque el mensaje de Twitter fue borrado tiempo después, los fans de la cantante colombiana esperan que llegue el día para ver la presentación de ella y los demás artistas.

Las presentaciones de Shakira en el Mundial de Qatar 2022

Esta no es la primera vez que Shakira participa en la inauguración de un Mundial o un evento deportivo; incluso ha sido calificada como la reina de los torneos.

La primera vez que Shakira estuvo en un Mundial fue en el 2006 en Alemania, donde interpretó el tema Hips Don’t Lie y dejó con la boca abierta a los asistentes por sus movimientos de caderas.

En 2010, fue la encargada del tema del Mundial de Sudáfrica, “Waka Waka”, donde participaron varios de los futbolistas que estuvieron en la competencia y conoció al futbolista Gerard Piqué, con quien mantuvo una relación de casi 11 años y tuvieron dos hijos.

En el Mundial de Brasil 2014, Shakira también robó protagonismo con el tema “Lalala”, con el que abrió y concluyó la competencia mundialista.

Para Rusia 2018, Shakira no participó en el Mundial, así que con más alegría la esperan sus fans para Qatar 2022.

