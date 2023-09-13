¡Uno más! Sheinbaum nombra a Fernández Noroña como su vocero
En redes sociales, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que Gerardo Fernández Noroña formará parte de su equipo de trabajo, bajo la función de vocero.
La coordinadora de la Defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, informó que Gerardo Fernández Noroña será el vocero de su equipo de trabajo, con esto se suma a Adán Augusto y Ricardo Monreal, quienes fueron anunciados el pasado martes 12 de septiembre.
Tras imponerse en las encuestas de Morena, Sheinbaum mantiene una intensa actividad, recientemente compartió que Adán Augusto sería el Coordinador Político y Ricardo Monreal el Coordinador de Organización y Enlace Territorial.
Con mi compañero Gerardo Fernández Noroña, quien nos ayudará a coordinar vocerías y al vínculo con organizaciones sociales y civiles. pic.twitter.com/aIv6jh3NFO— Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 13, 2023
Sheinbaum le pide unidad a miembros de Morena, PT y PVEM
La mediodía del 13 de septiembre, Sheinbaum arribó a la Cámara de Diputados para sostener una reunión con legisladores de la coalición Juntos Hacemos Historia; la recibió el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco y la vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez.
Al término del encuentro dejó entrever que Noroña formaría parte de su equipo; sin embargo, el anuncio no era oficial, por lo que comenzaron a especular en redes sociales sobre el papel que tomaría.
"Él me va a ayudar en la Vocería, creo, y a coordinar a otras voceras y voceros de la Coordinación Nacional de Defensa de la Transformación", indicó.
Durante el encuentro estuvieron presentes 269 legisladores, los temas que abordaron fueron el Presupuesto 2024 y el llamado a la unidad de Sheinbaum.
Hoy la Coalición Juntos Hacemos Historia recibimos a @Claudiashein, Coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación.— Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) September 13, 2023
Reiteramos la unidad de nuestro movimiento, refrendamos lealtad al Presidente @lopezobrador_ y manifestamos nuestro compromiso para construir el… pic.twitter.com/ze2noXQkHM
¿Cuáles son las cinco tareas que propuso Sheinbaum para la 4T?
Al momento de recibir constancia como coordinadora de la Defensa de la 4T, Sheinbaum propuso cinco encomiendas frente a distintos miembros de Morena, estas fueron:
- El fortalecimiento de la organización del movimiento que se hace desde abajo, es decir, conformar comités.
- La consolidación del programa, continuidad con cambios.
- Difusión de los logros de la Cuarta Transformación.
- Asumir la tarea de la unidad para consolidar al movimiento.
- Construir el segundo piso de la transformación.