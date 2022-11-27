Sheinbaum muestra avances en estación Candelaria del Metro L1

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), acudió a supervisar las obras de la Línea 1 (L1) del Metro. La mandataria capitalina visitó este sábado la estación Candelaria para verificar el avance de los trabajos.

Acompañada de Guillermo Calderón, director del Metro, Sheinbaum mostró la reparación que se está haciendo en las paredes de los túneles, las cuales, dijo, están llenas de humedad, por lo que está quitando el concreto para impermeabilizar.

Claudia Sheinbaum aseguró que “van muy avanzados” los trabajos de la L1 del Metro de la Ciudad de México y como cada semana seguirá informando sobre los avances.

En tanto, el director del Metro explicó que Candelaria es una estación hecha por uno de los mejores arquitectos de México, Félix Candela; por lo que los trabajos de restauración respetarán el diseño original de acuerdo con el acuerdo al que llegaron con el Instituto Nacional de Bellas ARtes y Literatura (Inbal).

Vamos muy avanzados en la modernización de #LaNuevaLínea1. Hoy visitamos la estación Candelaria donde se reparan e impermeabilizan los muros del túnel para evitar filtraciones y la estructura de la estación se renueva, de acuerdo a los lineamientos del INBAL. pic.twitter.com/zMwkflPllJ — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 26, 2022

“Es una estación hecha por uno de los mejores arquitectos de México, Félix Candela; su característica son estas cúpulas paraboloides hiperbólicos, y los vitrales que resguardan todo el recinto de la entrada de la estación; es una estación clasificada, resguardada por el INBAL, hicimos su restauración siguiendo los lineamientos estrictos”, comentó.

Calderón añadió que la estación Candelaria de la Línea 1 del Metro tendrá elevadores para dar 100 por ciento de accesibilidad a personas en sillas de ruedas.

Finalmente, Claudia Sheinbaum aseguró que los trabajos de reconstrucción están en tiempo para entregarse en la fecha que la mandataria capitalina prometió.

¿Cuándo concluirán los trabajos de remodelación de la Línea 1 del Metro?

El gobierno de la Ciudad de México anunció a principios de año sobre el cierre parcial de la L1 del Metro para modernizarla, debido a que tiene 53 años dando servicio a los capitalinos.

El cierre de la L1 del Metro comenzó el 11 de junio, en una primera fase que abarcó de la estación Pantitlán hasta Salto del Agua. Claudia Sheinbaum informó que los trabajos durarán ocho meses y después continuaría con la segunda parte.