“No por mucho provocar se crece en las encuestas”: Sheinbaum responde a Xóchitl Gálvez

Este martes 17 de enero, la precandidata de la alianza “Sigamos haciendo historia”, de la alianza de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum Pardo visitó la Plaza de armas de Durango en donde encabezó un encuentro con simpatizantes.

Al término del evento, y a pregunta expresa de los medios de comunicación, la ex jefa de gobierno respondió a la petición de su contrincante por la “Alianza va por México”, Xóchitl Gálvez, de debatir a la brevedad el próximo miércoles o jueves.

“No por mucho madrugar se amanece más temprano y no por mucho provocar se crece en las encuestas”, indicó.

Sheinbaum habla sobre los programas sociales de la 4T

Momentos antes, durante su discurso frente a simpatizantes, resaltó los programas sociales de la Cuarta transformación, como son las becas escolares para niños, las becas para estudiantes y las pensiones para los adultos mayores y dijo que es importante seguir por este rumbo, por lo que pidió el apoyo de los votantes para que este movimiento continúe beneficiando, dijo, a los mexicanos que más lo necesitan.

“Lo importante es que no cambiemos de rumbo porque si cambiamos de rumbo y regresamos al pasado pues regresan los corruptos, ¿verdad que no? ¿Va a continuar la cuarta transformación? ¿Vamos a hacer el segundo piso de la Cuarta transformación? levante la mano el que nos va a ayudar, vamos a organizarnos, a construir unidad entre nosotros, a seguir trabajando, a revolucionar consciencias para hacer realidad este segundo piso de la Cuarta transformación”.

Somos herederos de grandes héroes y heroínas nacidas en Durango, como Guadalupe Victoria, Pancho Villa, los hermanos Revueltas, María Josefa Álvarez Prendes y tantos más que nos hacen sentir orgullosas de nuestra historia y patria, que nos alientan y nos dan la fuerza que… pic.twitter.com/r1KNOo2Hr2 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 17, 2024

Sheinbaum se compromete con la 4T

Finalmente se dijo comprometida con el pueblo de México y los principios de su movimiento de la 4T.

“Aquí en Durango me vengo a comprometer a que yo tengo grabado en mi corazón, en mi mente, en mi historia de vida, los principios de nuestro movimiento, nosotros no mentimos, no robamos y nunca traicionaremos al pueblo de Durango ni al pueblo de México...”

La precandidata Sheinbaum al término del evento regresó a la CDMX en donde este miércoles tomará rumbo hacia Veracruz en donde encabezará otro evento dirigido a integrantes de la alianza que representa.