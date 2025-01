Por Amor a la Precisión | Con Sheinbaum se perdieron todos los empleos del año pasado: IMSS

Bailó Bertha… En un mes, el primer diciembre de la doctora presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, se perdieron todos los empleos generados a lo largo del año pasado.

Y no lo digo yo, que no doy paso sin huarache, lo dicen las cifras propias del gobierno de México, para que no empiecen con el chiste añejo de los “otros datos”.

Así como la ven, de acuerdo con el Boletín de Prensa No. 009/2025 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), publicado este lunes, 6 de enero de 2025, Día de Reyes, se tiene registro de poco más de 22 millones de puestos de trabajo; el dato más reciente, como se muestra a continuación:

Captura de pantalla del Boletín de Prensa No. 0009/2025 del IMSS (publicado el 6 de enero de 2025). | IMSS.

Un chingo de trabajadores, sí, pero si damos un salto en el tiempo y analizamos el número de puestos de trabajo registrados a lo largo de los últimos 12 meses, las cifras son escalofriantes.

Puestos de trabajo por mes, de diciembre de 2023 a diciembre de 2024

Diciembre de 2023 terminó con un registro de 22 millones 24 mil 386 puestos de trabajo; de los cuales 86.3% fueron empleos permanentes y el 13.7% empleos eventuales.

Y así sucesivamente, como se observa en la siguiente tabla:

Número de puestos de trabajo al mes, con datos del IMSS. Elaboró FIA Investigación. | FIA Investigación.

¿Más o menos empleos por mes? Diciembre 2023- diciembre 2024

La cosa se pone color de hormiga cuando analizamos lo que representa el número de puestos de trabajo en relación con el mes inmediato anterior.

Esta VARIACIÓN nos explica si hubo más o menos puestos de trabajo, como se muestra en la siguiente tabla:

Variación en el número de puestos de trabajo al mes, con datos del IMSS. | FIA Investigación.

Algo pasó entre los meses de mayo y junio del año pasado (probablemente, el final de las campañas electorales) que le dio al traste al número de puestos de trabajo; se perdieron alrededor de 56 mil empleos.

Pero, lo que le dio en la torre al empleo fue el mes de diciembre del año pasado , en el que se perdieron 405 mil 259 puestos de trabajo; ni más ni menos.

Esta tragedia de proporciones bíblicas nos regresó a las cifras de enero del 2024; es decir, en un mes, el primer diciembre de la doctora presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, se perdieron todos los puestos de trabajo de un año.

Y si eso no es una tragedia, yo ya no sé nada de la vida… y es probable, pero si se estudia la creación de empleo junto a las tasas de interés y algunas decisiones polémicas (como la reforma Judicial), se puede explicar la desaceleración económica en mi México mágico.

En fin, el PRI perdió más empleos.