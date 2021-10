Si mi hermano es responsable que sea castigado: AMLO

Ciudad de México. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que si su hermano Pío López Obrador es responsable sobre los delitos que se le acusan, que sea castigado.

Así lo informó tras la decisición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci´ón (TEPJF) que dio luz verde al INE para seguir con la investigación en contra de Pío López Obrador por presuntos delitos electorales.

“Yo no protejo a nadie (…) si mi hermano es responsable que sea castigado, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia. Yo ya no me pertenezco”, enfatizó López Obrador.

En Palacio Nacional, durante la conferencia mañanera, López Obrador reiteró que desde que llegó a la presidencia su prioridad es acabar con la corrupción venga de donde venga.

“Yo llegué aquí para encabezar una transformación, por eso me dieron la confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar”.

#EnLaMañanera | En el día después de que el Tribunal Electoral dio luz verde al #INE para concluir la investigación contra #Pío López Obrador, por presuntos delitos electorales, esta mañana el presidente @lopezobrador_ descartó que su hermano sea protegido pic.twitter.com/Svr7D52v5W — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 7, 2021

De qué se le acusa a Pío López Obrador

El Instituto Nacional Electoral (INE) deberá seguir con las investigaciones sobre el dinero en efectivo que Pío López Obrador recibió en 2015.

La entrega de esos recursos al hermano del presidente López Obrador fue exhibida el año pasado, el dinero fue entregado por David León Romero, quien era asesor del gobierno de Chiapas y en ellos queda al descubierto un supuesto financiamiento ilegal de las actividades de Morena.