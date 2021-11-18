Sigalit Landau, escultora israelí que venera al Mar Muerto

La escultora israelí Sigalit Landau, asegura que siente una especial atracción por el Mar Muerto. Ella cuenta que desde niña, miraba hacia los bancos de aguas salobres y que durante los fines de semana, se iba a visitarlos a las costas con su familia.

Esa atracción e influencia de la infancia se han visto reflejadas en sus obras. Su trabajo creativo consta de suspender objetos de la vida cotidiana en la masa de agua hipersalina y como resultado se obtienen esculturas con incrustaciones densas de sal.

Salt Years, peculiar obra de Sigalit Landau

Sigalit Landau aprovecha tanto el ambiente como los materiales del Mar Muerto para crear su peculiar obra que a decir de ella, le hace ingresar en planos surrealistas y espirituales.

Su más reciente proyecto es Salt Bride, obra que representa una auténtica y cautivadora colaboración con la mística inherente y la química del Mar Muerto.

En el año 2014, ella sumergió un vestido en aguas del Mar Muerto y durante tres meses, regresó de manera constante para documentar la transformación de la prenda y después de un tiempo se hicieron más evidentes los relucientes cristales de sal que invadieron prácticamente por completo la tela del vestido.

La escultora israelí utilizó un lenguaje poético para describir el efecto que tuvieron las aguas salobres y el paso del tiempo en el vestido: "como la nieve, como el azúcar, como el abrazo de la muerte", señaló Landau, quien agregó que el efecto se manifiesta con una delicadeza como si se tratara de magia, a pesar de su origen terrenal.

El vestido negro utilizado en Salt Bride, es una réplica de una prenda utilizada en El Dibuk, una obra de S. Ansky de 1916, cuya producción teatral se efectuó en la década de 1920.

La obra trata de una joven mujer que es poseída por el espíritu de un amante difunto justo cuando se encuentra comprometida para casarse con el miembro de una familia acomodada. Una historia repleta de magia y romance en la la destacada mujer israelí pretendió emular en Salt Bride.

Sigalit Landau asegura que la sal sirve para simbolizar la fuerza sobrenatural que hechiza al tejido negro del vestido, provocando que con el tiempo aparezca un vestido blanco de novia.

¿Qué significa Dybbuks?

En el folclore judío, un Dybbuk es un espíritu maligno capaz de poseer otras criaturas, y se cree que es el alma en pena de un difunto.

¿Qué es el agua salobre y dónde se encuentra?

El agua salobre se encuentra donde el agua superficial o subterránea se mezcla con el agua de mar, en profundos "acuíferos fósiles", y donde la sal se disuelve de los depósitos minerales acumulados con el tiempo a medida que la precipitación se filtra en los acuíferos.