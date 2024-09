¿Por qué no llegó el mensaje de la alerta sísmica en el Simulacro Nacional 2024?

En punto de las 11:00 horas se llevó a cabo el Simulacro Nacional 2024 y, a pesar de que las autoridades señalaron que a las y los ciudadanos les llegaría un mensaje de alerta que se desplegaría inmediatamente en la pantalla; sin embargo, varias personas señalaron que esto no sucedió. Aquí te contamos lo que se sabe hasta el momento.

¿Por qué no llegó el mensaje de la alerta sísmica a varias personas?

Si a ti, como a miles de usuarios más, el mensaje no les llegó, no te preocupes, no se trató de un daño en tu celular, por lo que, Eduardo Clark, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, dio una explicación.

“Durante la detonación de la alarma sísmica del simulacro nacional no llegaron todos los mensajes del nuevo protocolo de alertamientos. Estamos trabajando todos los involucrados para diagnosticar la falla y corregir. Es la 1era vez que corríamos el protocolo y tenemos que mejorar”, explicó a través de su cuenta oficial de X.

Es decir, se trató de un error en el protocolo para que el mensaje fuera enviado a todas las personas; sin embargo, es importante recordar que se trató de la primera ocasión en que esta acción se llevaría a cabo, por lo que se buscará mejorar para futuras ocasiones.

¿Qué decía el mensaje de alerta sísmica en el Simulacro Nacional?

En caso de que a ti no te haya llegado el mensaje en punto de las 11:00 horas para el Simulacro Nacional, aquí te mostramos lo que decía:

Alerta presidencial

2024-09-19 11:01

#ESTE ES UN SIMULACRO #ESTE ES UN SIMULACRO SE ACTIVÓ LA ALERTA SÍSMICA EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A LAS 11:00 H, SENSOR CERCANO EN COSTA DE GUERRERO A 15KM DE ATOYAC #ESTE ES UN SIMULACRO #ESTE ES UN SIMULACRO

¿Qué es la “alerta presidencial” que llegó a los celulares durante el simulacro? | Foto: X/@yatramibb

Cabe destacar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) detalló que el mensaje no dependía si el usuario tenía datos móviles o sin saldo, pues al ser un mensaje, no era necesario contar con esto; sin embargo, era fundamental que el teléfono se encontrara prendido y con señal.