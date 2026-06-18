Resultados SEP 2026: cómo consultar la asignación de preescolar y primaria en CDMX

El proceso de inscripción de la Secretaría de Educación Pública, SEP, para el próximo ciclo escolar avanza en la Ciudad de México, CDMX, con la liberación de resultados de los planteles asignados.

Si registraste a tu hijo en el periodo ordinario, ya puedes verificar qué escuela le tocó y conocer las fechas límite en caso de que necesites corregir el plantel o realizar un registro extemporáneo.

Con motivo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, la presidenta @Claudiashein emite decreto que modifica actividades administrativas en el gobierno federal, con el fin de mejorar el acceso a la movilidad de la siguiente forma:



Miércoles 17 de junio: en Ciudad de México concluyen… — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 16, 2026

Cómo saber qué escuela fue asignada a tu hijo

Para saber qué plantel le tocó a tu pequeño, debes ingresarl al portal oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

Dentro de la página, el sistema te pedirá ingresar los datos del alumno; si el registro es para preescolar general o primero de primaria, necesitas poner la clave CURP o la clave provisional, junto con la opción de preinscripción y el número de folio asignado originalmente.

Qué documentos necesitas para revisar los resultados

El trámite es completamente digital, por lo que no es necesario entregar papeles físicos en esta etapa. Solo debes asegurarte de tener a la mano la CURP del estudiante y el comprobante de preinscripción que descargaste al inicio del año.

En el caso específico de las asignaciones para educación especial (preescolar, primaria y secundaria), los requisitos de consulta son los mismos: la CURP o clave tradicional, la opción de preinscripción y el folio.

Fechas clave para solicitar cambios de plantel

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que las familias que necesiten un cambio de escuela asignada tienen del 16 al 18 de junio de 2026 para tramitarlo en línea.

Es importante considerar que los cambios dependen de los lugares disponibles en los planteles, ya que la mayoría tiene matrícula completa; si la solicitud es aprobada, se pierde automáticamente el lugar de la primera escuela asignada.

Calendario de resultados para secundaria y periodos extemporáneos

La SEP comunicó que los resultados para los Centros de Atención Múltiple (CAM) Laboral se publican a partir del 18 de junio, mientras que los de nivel secundaria en periodo ordinario saldrán el 4 de agosto de 2026.

Para quienes no hicieron la preinscripción a tiempo, habrá un periodo extemporáneo para preescolar y primaria del 8 al 16 de julio, y para primero de secundaria del 6 al 12 de agosto.

#TuSecretarioInforma🗞️ | En las últimas semanas hemos realizado cinco reuniones directas con la CNTE y 50 mesas de trabajo con autoridades educativas, gobiernos estatales y representantes magisteriales.



Reiteramos nuestra disposición al diálogo para avanzar en acuerdos en favor… pic.twitter.com/XI2IckhWVN — SEP México (@SEP_mx) June 18, 2026

Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027

Las autoridades educativas confirmaron que las inscripciones y preinscripciones en escuelas públicas son gratuitas. Las fechas oficiales de apertura de los planteles y el arranque formal de las clases para el ciclo escolar 2026-2027 se darán a conocer en el calendario escolar general.