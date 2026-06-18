¿Se adelanta el Consejo Técnico Escolar? SEP aclara si hay clases este viernes en México

¿Se va a adelantar el viernes de Consejo Técnico Escolar? Algunos padres de familia se preguntan si este último día de la tercer semana de junio habrá clases o se suspenderán por la sesión ordinaria de cada mes de la Secretaría de Educación, SEP.

¿Qué dicen las autoridades educativas ante esto?

Hay clases este viernes 19 de junio

De acuerdo al calendario oficial de la SEP, este viernes 19 de junio SÍ habrá clases de manera normal para todos los alumnos de educación básica. Por ahora, las autoridades no han comentado ningún cambio oficial que modifique las actividades escolares para mañana.

Aunque en algunas escuelas del país sí se cancelarán este jueves 18 de junio por el partido entre México vs Corea del Sur, como en Jalisco, la programación para el 19 de junio será llevada con normalidad.

Se adelanta el viernes de consejo técnico

Sobre si el viernes de consejo técnico se adelantará una semana, esto es completamente falso, la SEP mantiene las fechas de esta sesión ordinaria como estaba programada desde la planeación de este ciclo escolar 2025- 2026.

Los niños continuarán con el calendario normal, por lo menos hasta ahora.

Cuándo es el viernes de consejo técnico junio

Según la programación de la SEP, la fecha real para la seión de Consejo Técnico Escolar correspondiente al mes de junio 2026 está contemplada para el otro viernes 26 de junio, justo en una semana.

Ese día será el último cierre administrativo del ciclo donde los alumnos no asistirán a las escuelas, permitiendo el trabajo interno de los profesores.

Cancelan clases por Mundial

Debido a que nuestro país es parte de las tres sedes para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con el Estadio Ciudad de México, Estadio Monterrey y Estadio Guadalajara, algunos estados están suspendiendo clases para agilizar las vialidades y evitar que la población tenga que salir durante los partidos.

Las entidades que cancelaron clases por el Mundial son:

Jalisco: Debido al partido entre México vs Corea del Sur, el estado canceló clases este jueves 18 de junio.

Ciudad de México: Por el partido que hubo el día 17 de junio entre Colombia vs Uzbekistán, el gobierno canceló las clases en el horario vespertino. Además del pasado miércoles, el próximo miércoles 24 de junio también se suspenderán las clases, esto debido al partido entre México vs República Checa.