Sin razón práctica la renovación de acta de nacimiento

A partir de la publicación del decreto correspondiente al 27 de enero de 2019, se dejó de solicitar la renovación del acta de nacimiento cada tres meses, para la realización de cualquier trámite y servicio que se encuentre en el Registro de Trámites y Servicios de la Ciudad de México o el país.

Una disposición vigente desde 2019.

Esta disposición se puso en práctica debido que no existen ningún tipo de justificación legal o una razón práctica para mantener el requisito de la vigencia del acta de nacimiento.

Con ello, el acta de nacimiento solo pierde su vigencia con la muerte del titular o cuando llega a presentar un cambio de nombre o de sexo.

Recuerda que puedes solicitar una copia certificada de tu acta de nacimiento por Internet. Solo necesitas conocer tu CURP, el nombre completo de la madre, el padre o la persona que realizó el registro de nacimiento. En el caso de la Ciudad de México, este trámite tiene un costo de 85 pesos, y el pago pue cubrirse en línea. El tramite se realiza en la liga: https://www.gob.mx/ActaNacimiento/