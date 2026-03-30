Encuentran muerto al empresario frutero Rafael Tirado Lizárraga en Sinaloa

Este domingo 29 de marzo se confirmó la muerte de Rafael Tirado Lizárraga, empresario y dueño de las fruterías Alicia en Mazatlán, Sinaloa.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Mazatlán confirmó el asesinato, luego de que presuntamente el comerciante fuera secuestrado el pasado viernes 27 de marzo.

¿Cómo desapareció el empresario frutero en Mazatlán, Sinaloa?

Primeros reportes indican que el empresario mazatleco fue privado de su libertad en las afueras del mercado de abastos “La Yarda”, ubicado en el puerto de Mazatlán.

Un día después de recibir el reporte de su desaparición, medios locales comenzaron a informar sobre el hallazgo de un hombre con huellas de violencia en la entrada de la autopista Culiacán-Mazatlán, a la altura del Ejido El Venadillo.

Aunque las autoridades no confirmaron la identidad de la víctima, esta llegó a través de Canacintra, la cual envió condolencias a la familia, pero también exigió a las autoridades reforzar estrategias de seguridad.

Exigen justicia tras la muerte de Rafael Tirado Lizárraga

A nada de Semana Santa, la violencia vuelve a inundar el puerto mazatleco, uno de los destinos más importantes para el estado, pero que hoy se ve rebasado por la violencia.

La Cámara Nacional de la Industria reiteró que son las autoridades que deben garantizar las condiciones que permitan a los habitantes a desarrollar sus actividades en un entorno de paz.

Por su parte, Fruterías Alicia publicó una esquela lamentando la muerte del fundador a través de sus redes sociales, confirmando la identidad de la víctima.

“Hemos perdido a nuestro fundador, gran padre, hermano, esposo, abuelo, amigo, guía, hombre trabajador, honesto, generoso, empatizo y de palabra”, es parte del comunicado que se puede leer.

