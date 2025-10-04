Muere Policía Estatal de Sinaloa, Alexander Rodríguez; SSP reportó secuestro y rescate un día antes

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa lamentó el sensible fallecimiento del Policía Estatal Preventivo Alexander Chuy Rodríguez, quien murió este sábado 4 de octubre, presuntamente a consecuencia de las heridas sufridas durante su rescate, apenas un día después de haber sido privado de su libertad.

La trágica historia del oficial comenzó el viernes 3 de octubre, cuando fue secuestrado estando en su día de descanso, lo que desató un enfrentamiento entre sus captores y personal militar que, si bien logró su liberación, lo dejó gravemente herido.

¿Qué pasó en Sinaloa con el secuestro de un policía?

La tarde del viernes 3 de octubre se activó el Código Rojo en Culiacán tras reportarse la privación de la libertad de un elemento de la Policía Estatal Preventiva. El Grupo Interinstitucional implementó un operativo de búsqueda y logró localizar, en el sector sur de Culiacán, una unidad que coincidía con la descripción del vehículo en el que se habían llevado al agente.

Al darle seguimiento, se desató un enfrentamiento a balazos sobre la avenida Álvaro Obregón entre los civiles armados y personal militar.

#SSPSinaloa informa que, este 03 de octubre de 2025, se registró la privación de la libertad de un elemento de la Policía Estatal Preventiva que se encontraba en su día de descanso, por lo que se dio reporte de inmediato al Grupo Interinstitucional, activándose el Código Rojo.… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 3, 2025

Rescatan a Policía Estatal de Sinaloa, pero lo dejan herido

La respuesta de las fuerzas armadas fue contundente. Durante el tiroteo, lograron abatir a uno de los presuntos secuestradores ("reduciendo a uno de ellos") y detuvieron a otros tres, quienes resultaron heridos.

En la misma acción, se logró rescatar con vida al oficial Alexander Chuy Rodríguez; sin embargo, producto de la violenta confrontación, él también resultó herido y fue trasladado de emergencia para recibir atención médica.

Pese a los esfuerzos médicos, la SSP de Sinaloa confirmó este sábado 4 de octubre, a través de una esquela, el fallecimiento del oficial, uniéndose “a la pena que embarga a familiares, amigos y compañeros”.

En el lugar del enfrentamiento, las autoridades aseguraron un vehículo con armamento y equipo táctico, el cual fue puesto a disposición de la Fiscalía para continuar con las investigaciones.

Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz 🕊️ pic.twitter.com/Gtz3NyvGSd — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 4, 2025

Reportes locales señalan que sería escolta del hijo del gobernador, Rubén Rocha Moya

De forma paralela, versiones extraoficiales en el lugar señalan que el elemento referido sería escolta del hijo de Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa; sin embargo, las declaraciones oficiales aún no vinculan directamente esta relación.

