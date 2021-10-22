SIP pide a plataformas como Google pagar a medios de comunicación

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhortó este viernes a las plataformas digitales como Google y Facebook a avanzar sobre un pago justo para los medios de comunicación, ello por el valor del contenido que generan.

La SIP subrayó que a pesar de las iniciativas de Facebook y Google de pagar a los medios de comunicación de algunos países por licencias de contenidos, esos programas no constituyen una respuesta para la prensa mundial, pues se debe alcanzar un acuerdo unilateral sobre el pago adecuado por los contenidos que generan.

También señaló que el vicepresidente de Noticias de Google, Richard Gingras, se mostró abierto a dialogar con la asociación para implementar mejores prácticas de colaboración entre medios de comunicación y plataformas digitales.

El informe fue dado a conocer en la 77ª Asamblea General de la SIP. https://t.co/MNsN20NVtL — SIP • IAPA (@sip_oficial) October 21, 2021

"Medios de toda América llamamos a defender el valor del periodismo profesional en el ecosistema digital", señaló la SIP en la 77 Asamblea General.

SIP pide regular publicidad en plataformas digitales

La SIP explicó que la petición surge debido a los cambios en el acceso a las noticias de las últimas décadas; que a pesar de dar mayor audiencia a los medios de comunicación a través de las plataformas digitales, los ingresos de publicidad, que anteriormente financiaba al periodismo profesional, actualmente es absorbido en un 80 por ciento por los intermediarios.

Por lo que, la asociación consideró fundamental evitar “prácticas abusivas” en el mercado digital, donde “las plataformas son a la vez árbitros y jugadores principales”.

Agregó que "los abusos por parte de plataformas deben ser investigadas y sancionados, tomando en cuenta el uso de los datos personales”.

De igual forma, consideró de suma importancia poner atención a los algoritmos que condicionan la distribución de los contenidos, de modo que estos no determinen qué información es relevante para una persona o una sociedad, esto a fin de que permitan a los medios de comunicación combatir la desinformación con periodismo de calidad.

“Los contenidos valorados por las audiencias son esenciales para la salud de la democracia, pero el sostenimiento del periodismo está en riesgo, como se evidencia en los ‘desiertos informativos’ o áreas que quedaron sin medios de información locales", concluyó la SIP.

