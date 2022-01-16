Se registra sismo en Nueva Guinea de 6.1

La mañana de este domingo 16 de enero, se registró un sismo de magnitud de 6.1 en estacal de Richter en Papúa Nueva Guinea. Aún no hay reporte de daños o heridos.

Asimismo, el sismo tuvo lugar a 220 kilómetros al noroeste de Neiafu, Tonga, y a 74 kilómetros de Pangua.

Por otra parte, su profundidad fue de 408.1 kilómetros.

Se registra #sismo de magnitud preliminar 6,1 en Panguna, Papúa Nueva Guinea.



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