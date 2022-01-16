tva (1).png

Se registra sismo en Nueva Guinea de 6.1

La mañana de este domingo se registró un sismo en Nueva Guinea de magnitud 6.1; al momento no hay reporte de daños o heridos.

Sismo en Oaxaca
Se registra sismo en Oaxaca este 01 de marzo en 2023.|Archivo

Escrito por: Azteca Noticias

La mañana de este domingo 16 de enero, se registró un sismo de magnitud de 6.1 en estacal de Richter en Papúa Nueva Guinea. Aún no hay reporte de daños o heridos.

Asimismo, el sismo tuvo lugar a 220 kilómetros al noroeste de Neiafu, Tonga, y a 74 kilómetros de Pangua.

Por otra parte, su profundidad fue de 408.1 kilómetros.

En un momento más información...