VIDEO: Sismo hoy 1 de julio en Irán deja varios muertos y heridos

Al menos tres muertos y decenas de heridos se registraron por el sismo hoy 1 de julio en el sur de Irán, con magnitud de 6.1, y que también se sintió en Dubai.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) el sismo hoy 1 de julio en el sur de Irán comenzó con una magnitud de 6.1, alrededor de las 21:00 horas (tiempo local) y fue seguido de una réplica de magnitud 5.6 dos horas más tarde y un minuto después hubo otro sismo de 6.0.

Notable quake, preliminary info: M 6.1 - 52 km NE of Bandar-e Lengeh, Iran https://t.co/MfDrEZerL3 — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) July 1, 2022

El sismo hoy 1 de julio ocurrió a 54.8 kilómetros de la ciudad de Bandar-e Lengeh, ubicada en la provincia de Hormozgan. Los sismos se registraron a poca profundidad.

Una secuencia de sismos similares a la de este 1 de julio ocurrió en las montañas Zagros en noviembre de 2021, informó el USGS mediante un comunicado.

Al menos tres muertos por sismo hoy 1 de julio en Irán

De acuerdo con medios locales, al menos tres muertos se reportaron debido al sismo hoy 1 de julio en Irán. Los cuerpos fueron recuperados debajo de los escombros en la aldea Sayeh Khosh.

📸Video / Daños de distinta intensidad, colapso de casas, se produjeron en la region de Hormozgan, Iran, tras los sismos M6.1, M5.7 y M6.1 que ocurrieron en la zona hace unas horas

-#Sismo #Temblor #Earthquake #Iran #Hormozgan pic.twitter.com/XjIDhKwDwr — Seba Sismos CL (@Seba_Sismos_CL) July 2, 2022

Los equipos de rescate ya se encuentran en las zonas que presentaron daños y casas destruidas para atender la emergencia. Además, varias regiones del sur de Irán se quedaron sin electricidad debido al sismo.