Se registra sismo de magnitud 4.0 en Acapulco, Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que pocos minutos después de las 9:00 de la mañana se registró un sismo de magnitud 4.0 en Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con el sismológico, el movimiento ocurrió a 12 kilómetros al sureste de Acapulco, a las 9:12 de la mañana.

Por su parte, la Secretaría de Protección Civil de Guerrero dio a conocer en sus redes sociales que luego del sismo con epicentro en Acapulco, se activaron los protocolos y se mantiene comunicación con los municipios donde fue percibido a fin de descartar alguna afectación ante este movimiento telúrico.

Luego del sismo de hace unos minutos, se han activado los protocolos y se mantiene comunicación con los municipios donde fue percibido a fin de descartar alguna afectación ante este movimiento telúrico. https://t.co/LONycG10r9 — ProtecciónCivil-Gro. (@PC_Guerrero) April 3, 2021

El gobernador de la entidad, Héctor Astudillo, confirmó que el sismo fue percibido en algunas zonas de Guerrero y por ello, se activaron los protocolos correspondientes para descartar daños.

En tanto, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) detalló que tras detectar este movimiento, no fue necesario activar la Alerta en la Ciudad de México porque la energía radiada durante los primeros segundos no superó los niveles de activación.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Estado de Guerrero se encuentra ubicado en una zona altamente sísmica, por lo que Protección Civil le pidió a la población que esté preparada ante un sismo. La dependencia emitió una serie de recomendaciones que pueden ayudar a salvar vidas durante una emergencia de este tipo:



Prepara un plan familiar y organiza simulacros

Identifica zonas seguras

Mantén la calma

Dirígete a la zona de seguridad

Después del sismo, regresa a casa y no uses fuego, hasta que te asegures que no hay ninguna fugas de gas.

Protección Civil también le pidió a la población que no propague rumores, ya que una noticia falsa o un rumor acerca de algo que puede traer una gran confusión, podría generar consecuencias desafortunadas.

Para estar al tanto de información oficial, invitó a los ciudadanos a seguir la cuenta de Protección Civil en Twitter.

