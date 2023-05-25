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Un sismo de magnitud 6.6 sacudió costas entre Panamá y Colombia en el Caribe

Sismo de magnitud 6.6 se ha registrado en costas del Caribe justo entre Panamá y Colombia, por ahora se evaúan posibles daños, ya se descartó alerta de tsunami.

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Sismo de magnitud 6.6 sacude costas del Caribe frente a Panamá y Colombia

Escrito por: Arturo Engels

Un sismo de magnitud 6.6 se registró durante este 24 de mayo de 2023 en costas del mar Caribe entre Panamá y Colombia.

Conforme a información del Servicio Geolófico de Estados Unidos, (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro del sismo de magnitud 6.6, estuvo localizado a 10 kilómetros de profundidad y a 63.3 kilómetros al sureste la población Necoclí, Antioquia y a 94.2 kilómetros al sur Unguía, Chocó en Colombia.

El Servicio Geológico de Colombia informó que la profundidad del sismo de magnitud 6.6, fue superficial, por lo que se sintó en diversas partes del país, sonbre todo en municipios costeros del norte y noroeste colombiano.

Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales ni dalos de consideración. Videos en redes sociales comenzaron a circular y mostraron el movimiento generado por el sismo de magnitud 6.6 registrado entre Panamá y Colombia.

Cabe señalar que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, informó a través de Twitter que no hay amenaza de Tsunami para costas Caribe tras el sismo de magnitud 6.6.