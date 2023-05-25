Un sismo de magnitud 6.6 sacudió costas entre Panamá y Colombia en el Caribe

Un sismo de magnitud 6.6 se registró durante este 24 de mayo de 2023 en costas del mar Caribe entre Panamá y Colombia.

¡Actividad en el #Popocatépetl y #sismo en Panamá!



Hace unos minutos se registró un temblor de magnitud preliminar 6.6 con epicentro en Puerto Obaldía, #Panamá



En redes sociales reportan que pudo ser percibido moderadamente hasta #Colombia pic.twitter.com/l6VmBmx6hX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 25, 2023

Conforme a información del Servicio Geolófico de Estados Unidos, (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro del sismo de magnitud 6.6, estuvo localizado a 10 kilómetros de profundidad y a 63.3 kilómetros al sureste la población Necoclí, Antioquia y a 94.2 kilómetros al sur Unguía, Chocó en Colombia.

🚨#URGENTE | Momentos de pánico vivieron los residentes en la ciudad de #Antioquia, en 🇨🇴Colombia por el #sismo de magnitud 6.6 que tuvo su epicentro en la costa fronteriza con 🇵🇦Panamá. RochexRB27#Earthquake #Temblor #Terremoto pic.twitter.com/fz8ZvtT5Wh — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) May 25, 2023

El Servicio Geológico de Colombia informó que la profundidad del sismo de magnitud 6.6, fue superficial, por lo que se sintó en diversas partes del país, sonbre todo en municipios costeros del norte y noroeste colombiano.

Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales ni dalos de consideración. Videos en redes sociales comenzaron a circular y mostraron el movimiento generado por el sismo de magnitud 6.6 registrado entre Panamá y Colombia.

#ÚltimoMinuto #Sismo

Así se vivió el sismo en Antioquia Colombia, según los primeros reportes fue de magnitud 6.6 y el epicentro fue en el mar Caribe con una profundidad de menos de 30 kilómetros. pic.twitter.com/o1KJN1TbKl — tv503 (@tv503la) May 25, 2023

Cabe señalar que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, informó a través de Twitter que no hay amenaza de Tsunami para costas Caribe tras el sismo de magnitud 6.6.