¿Cuántos sismos han ocurrido hoy en México?

Un sismo de magnitud 5.0 sacudió México durante la madrugada de este 16 de enero de 2026, con epicentro localizado al suroeste de San Marcos, Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) , organismo perteneciente a la UNAM encargado del monitoreo sísmico nacional.

Ese movimiento telúrico ocurrió a las 00:42 horas (tiempo del centro de México) y fue suficiente para activar la alerta sísmica en varias ciudades del centro y sur del país, incluyendo Ciudad de México, sin que se hayan reportado daños.

Además del temblor principal de Guerrero, el SSN registra otros sismos de menor magnitud ocurridos durante este 16 de enero en diferentes regiones del territorio nacional, de acuerdo con los listados actualizados en tiempo real de la red sísmica, que incluyen eventos con epicentros en Chiapas y otras zonas costeras.

