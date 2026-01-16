¿Cuántos sismos han ocurrido hoy en México?
Un sismo de magnitud 5.3 se registró la madrugada de hoy 16 de enero de 2026 con epicentro en Guerrero. El Servicio Sismológico Nacional reporta múltiples sismos en diferentes regiones de México durante el día.
Un sismo de magnitud 5.0 sacudió México durante la madrugada de este 16 de enero de 2026, con epicentro localizado al suroeste de San Marcos, Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) , organismo perteneciente a la UNAM encargado del monitoreo sísmico nacional.
Ese movimiento telúrico ocurrió a las 00:42 horas (tiempo del centro de México) y fue suficiente para activar la alerta sísmica en varias ciudades del centro y sur del país, incluyendo Ciudad de México, sin que se hayan reportado daños.
Además del temblor principal de Guerrero, el SSN registra otros sismos de menor magnitud ocurridos durante este 16 de enero en diferentes regiones del territorio nacional, de acuerdo con los listados actualizados en tiempo real de la red sísmica, que incluyen eventos con epicentros en Chiapas y otras zonas costeras.
📄#ComunicadoCNPC | La CNPC reporta saldo blanco y la activación de protocolos tras sismo con epicentro en San Marcos, Guerrero.— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) January 16, 2026
En comunicación con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se indicó que hasta el momento no se registran daños en los municipios de la Costa Chica. pic.twitter.com/kzhmV0CyyZ
Sismo al sureste de Sayula de Alemán, Veracruz
Un sismo de magnitud 4.5 se registró la mañana de este 16 de enero de 2026, con epicentro a 16 kilómetros al sureste de Sayula de Alemán, Veracruz, a una profundidad de 129.2 km, de acuerdo con el reporte preliminar. Hasta el momento no se reportan afectaciones.
SISMO Magnitud 4.5 Loc 16 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER 16/01/26 09:55:42 Lat 17.74 Lon -94.90 Pf 129 km pic.twitter.com/4nR76mIGv0— Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 16, 2026
Sismo al sur de Ometepec, Guerrero
Un sismo de magnitud 4.1 se registró la mañana de este 16 de enero de 2026, con epicentro a 40 kilómetros al sur de Ometepec, Guerrero, a una profundidad de 9.6 km, de acuerdo con el reporte preliminar. Hasta el momento no se reportan afectaciones.
Sismo al suroeste de Tapachula, Chiapas
Un sismo de magnitud 3.7 se registró la madrugada de este 16 de enero de 2026, con epicentro a 80 kilómetros al suroeste de Tapachula, Chiapas, a una profundidad de 10.8 km, de acuerdo con el reporte preliminar. Hasta el momento no se reportan afectaciones.
Sismo al suroeste de Mapastepec, Chiapas
Un sismo de magnitud 3.8 se registró la madrugada de este 16 de enero de 2026, con epicentro a 76 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas, a una profundidad de 30.5 km, de acuerdo con el reporte preliminar. Hasta el momento no se reportan afectaciones.