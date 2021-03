Smash Mouth “revela” fecha y bandas del Corona Capital Guadalajara

Justo cuando se cumple el primer aniversario sin conciertos en el país, llegó una noticia de esperanza para los melómanos.

La banda Smash Mouth publicó el cartel de la edición 2021 del festival Corona Capital Guadalajara, programado para los días 25 y 26 de septiembre próximo.

Fueron dos publicaciones en Twitter las que le trajeron esperanza a los amantes de la música de la Perla Tapatía y todo el país. En la primera confirmaron su participación, y en la segunda aparece el talento confirmado hasta ahora.

Para el sábado 26, están programadas las actuaciones de The Strokes, The Flaming Lips, Miami Horror, Kamasi Washington, X-Ambassadors, Omar Apollo, Whitney, The Midnight, Cass McCombs, Loyal Lobos, Savoir Ador y Julia Holter.

Para el domingo 26 están confirmados Kings of Leon, The Hives, Chet Kaker, Jake Bugg, Soffi Tukker, The Drums, Smash Mouth, Youn the Giant, Anna of the North, Digitalism, Gabriel Garzón-Montano, Shura, Noga Erez y Margaret Glaspy.

Te puede interesar: Estudio revela cuáles son las 21 bandas más odiadas de la historia

El cartel compartido por Smash Mouth señala que se añadirán más actos, además de que los boletos para la edición del año pasado, cancelada por la pandemia, serán válidos para este nuevo evento.

Hasta el momento, no se ha hecho ninguna confirmación oficial en las redes oficiales del festival. La sede tampoco fue confirmada, pero en ediciones anteriores se llevó a cabo en la explanada del Estadio Akron.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE PASA

Que Smash Mouth haya “filtrado” el cartel para el Corona Capital Guadalajara 2021 no es algo nuevo, pues en 2018 Editors publicó antes de tiempo el cartel del Vive Latino 2019, en el que se celebraron los primeros 20 años del Festival Iberoamericano de Cultura Musical en la Ciudad de México, además de que Arctic Monkeys también se le adelantó a los organizadores del Pa’l Norte, de Monterrey, para revelar su alineación en la edición de 2019.

Te puede interesar: Covid-19: Teotihuacán cerrará durante equinoccio de primavera