¿"El Niño” afectará a México? Sequía, calor y los estados en máxima alerta este verano

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia sobre los impactos climáticos que el fenómeno de “El Niño” y de “La Niña” pueden provocar en el territorio mexicano durante los meses de mayo a julio de 2026.

Este evento meteorológico, caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas en el océano Pacífico ecuatorial, transformará las condiciones atmosféricas del país. Las autoridades instan a la población a prepararse para una temporada de calor intenso y alteraciones significativas en los patrones de lluvia.

Alerta climática: SMN prevé transición de "La Niña" a "El Niño" a mediados de 2026

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señala que existen las condiciones para que persista el fenómeno meteorológico de "La Niña" para el mes de abril, cuando habrá una fase de transición a un estado neutral.

Dicha condición prevalecerá entre los meses de mayo, junio y julio de 2026 con una probabilidad del 55%, según el SMN.

No obstante, de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) entre los meses de junio y agosto de 2026 es probable que surja “El Niño”, con un 62% de probabilidad.

Norte y Noreste en riesgo: Los estados que enfrentarán las peores sequías

En caso de que se forme “El Niño”, los principales efectos en México son la falta de lluvia y las sequías. Los estados del norte y noreste del país, como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pueden enfrentar los mayores retos climáticos.

En tanto que los estados del Pacífico, así como en la península de Yucatán deben de estar alertas ante un posible aumento de actividad ciclónica, ya que “El Niño” suele potenciar el desarrollo de huracanes.