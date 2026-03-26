Desalojan tres viviendas en Naucalpan por inmenso socavón con riesgo de colapso

Un impresionante socavón en la colonia Benito Juárez, en Naucalpan, ha dejado a tres viviendas en peligro y a sus habitantes desalojados. La fractura en la estructura pone en riesgo de colapso a las casas.

Desalojados por riesgo de colapso en Naucalpan

Esta mañana, elementos de Protección Civil de Naucalpan desalojó tres viviendas ubicadas en las calles Sierra San Martín y Sierra Blanca, debido a un socavón que dañó severamente la estructura de las casas.

Los números de las viviendas afectadas son 13, 15 y la vivienda donde se originó el hundimiento. Especialistas con equipos para estudios al subsuelo, ya se encuentran en el lugar para investigar las causas y prevenir que el socavó se extienda.

Mientras tanto, las calles cercanas permanecen cerradas y los vecinos han tenido que buscar apoyo con sus familiares y amigos hasta que se confirme si pueden regresar a sus hogares de manera segura.

Protección Civil realiza estudios del suelo afectado en Naucalpan

Por su parte, el presidente municipal, Issac Montoya, acudió personalmente a la colonia Benito Juárez para supervisar la atención del socavón registrado en la casa afectada.

Desde el primer momento, personal de Protección Civil y de Obras Públicas ha permanecido en la zona, realizando trabajos para salvaguardar la integridad de las familias afectadas.

Montoya pidió mantener labores las 24 horas y una comunicación constante con la comunidad para evitar desinformación y brindar información clara sobre los avances.

Paralelamente, se realizan estudios técnicos especializados para determinar las causas del socavón y definir una solución definitiva.

Mientras tanto, se brinda apoyo preventivo a las familias cercanas, reafirmando el compromiso del Gobierno de Naucalpan de atender la situación con responsabilidad, transparencia y cercanía.

Se forma socavón en baño de vivienda; mujer cae 4 metros en Aguascalientes

El pasado 20 de febrero, una mujer de 53 años resultó gravemente lesionada luego de que colapsara la cimentación al interior de su baño, en un domicilio ubicado sobre la calle Ramón López Velarde, en la Zona Centro de Aguascalientes.

El reporte lo recibieron a las 09:53 horas a través de los números de emergencia, donde se alertaba sobre un derrumbe en la zona.

Elementos de Bomberos Municipales, policías y paramédicos, bajo el mando del titular José Gabino Vázquez Vega se movilizaron para atender la emergencia.

Los vulcanos confirmaron que dentro del baño se había registrado el colapso de la estructura, provocando que una mujer cayera a una profundidad aproximada de cuatro metros.