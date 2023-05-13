VIDEO: Soldados estadounidenses cantan “La puerta negra” para burlarse de migrantes en la frontera con Matamoros

Soldados estadounidenses que cuidaban su frontera con la de Matamoros, Tamaulipas, México, hicieron sonar a través de los altavoces la popular canción “La puerta negra” de los Tigres del Norte, esto ocurrió la madrugada del 12 de mayo, tan solo unos minutos después de haber concluido el Título 42 en Estados Unidos.

El momento quedó grabado por los propios migrantes que se encontraban del lado de México, quienes reaccionaron cantando el tema, aplaudiendo y hasta pidieron que la tocaran de nuevo.

Los soldados estadounidenses pusieron “La puerta negra” para burlarse de los migrantes que ya no pudieron pasar a Brownsville, porque los militares colocaron un alambre de púas en la frontera para impedir que entraran al país norteamericano.

Ya está cerrada con tres candaaadooooos 🎶🎶



Al llegar a su fin el #Título42, se escucha "La Puerta Negra" de Los Tigres del Norte en la frontera de #Matamoros con #EU pic.twitter.com/bUGfQedLLR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 12, 2023

Claramente, se trataba de una burla, ya que la letra de la canción dice: “ya está cerrada con tres candados y remachada la puerta negra”, haciendo referencia a la extrema seguridad que Estados Unidos colocó en toda su frontera con México durante el final del Título 42.

¿Qué pasó en la frontera de México y Estados Unidos el 11 de mayo?

El 11 de mayo concluyó el Título 42, una ley impuesta en 2020 por el entonces presidente Donald Trump, para frenar la propagación de Covid-19, con la cual permitía la expulsión inmediata de migrantes.

Después de que Biden anunció que la medida concluiría, comenzó a blindar su frontera con México para evitar una crisis humanitaria, enviando a más de 20 mil soldados estadounidenses para cerrar los pasos.

La seguridad implementada y las advertencias lanzadas por el gobierno, aparentemente funcionaron en las primeras horas, pues aunque aún había migrantes esperando entrar a Estados Unidos para solicitar asilo político, no se desató la crisis migratoria que les preocupaba a las autoridades.

Los migrantes han sido expulsados más de 2.7 millones de veces bajo el Título 42, aunque el total incluye a muchos que cruzan repetidamente.