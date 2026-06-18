¿A qué hora es el solsticio de verano en México este 2026? Día más largo del año

El verano está a punto de comenzar oficialmente en el hemisferio norte, y con él llegará uno de los eventos astronómicos más esperados del año: el solsticio de verano 2026.

Este fenómeno marca al inicio del verano astronómico y coincide con el día que registran más horas de luz solar en todo el año. Aunque ocurre cada junio, muchas personas se preguntan cuál es su significado por qué sucede y si puede observarse algún fenómeno especial durante esta fecha.

¿Cuándo es el solsticio de verano 2026?

El solsticio de verano de 2006 ocurrirá durante la madrugada del 21 de junio para Mexico; el evento astronómico se producirá aproximadamente a las 2:24 horas, tiempo del centro de Mexico, momento en el que en el hemisferio norte alcanzará su máxima inclinación hacia el Sol.

A partir de ese instante, comienza oficialmente el verano astronómico en el hemisferio norte y el invierno en el hemisferio sur.

¿Qué es y qué significa el solsticio de verano 2026?

El solsticio ocurre cuando la Tierra alcanza una posición específica en su órbita alrededor del Sol. Durante este momento, el eje terrestre se encuentra inclinado de tal manera que el hemisferio norte recibe la mayor cantidad posible de luz solar directa. Como consecuencia, el Sol alcanza su punto más alto en el cielo para esta región del planeta.

Cabe decir que la palabra “solsticio” proviene latín y significa “Sol quieto”, debido a que desde nuestra perspectiva parece detener temporalmente sus desplazamiento hacia el norte antes de comenzar su recorrido de regreso hacia el sur.

¿Por qué el solsticio de verano es el día más largo del año?

El solsticio de verano es conocido por pluralmente como el día más largo del año, porque registra la mayor cantidad de horas de luz natural. En urbes como la Ciudad de México, la duración del día supera las 13 horas de luz solar, siendo significativamente más larga que durante el invierno.

Sin embargo, esto no significa que sea el día más caluroso del año, los expertos explican que la atmósfera y los océanos tardan varias semanas en acumular el calor recibido, por lo que las temperaturas máximas suelen presentarse entre julio y agosto.

Abrimos #hilo🧵de “Solsticio de verano”

El verano está a unos días de llegar. Es la estación más larga del año en el hemisferio norte:tendrá una duración aproximada de 93 días y 16 horas. Su inicio se marca con el solsticio de verano y, en este hilo te contamos todos los detalles pic.twitter.com/k1XqhesdcZ — Historia Natural MX (@MHNCA_CDMX) June 18, 2026

¿Se puede observar algún fenómeno durante el solsticio?

Aunque el solsticio ocurre en un instante preciso, sus efectos pueden apreciarse durante toda la jornada. El Sol recorrerá la trayectoria más alta del año sobre el horizonte y la duración de la luz diurna alcanzará su máximo anual.

En diversas culturas al alrededor del mundo esta fecha también se celebra con rituales, observaciones astronómicas y reuniones relacionadas con el cambio de estación; además monumentos antiguos construidos con alineaciones solares como Stonehenge en Inglaterra, se convierten en escenarios de observaciones, debido a la relación astronómica entre estas estructuras y el movimiento del Sol.

😎 ¡Comienza el verano!



Este domingo, 21 de junio, da comienzo el verano en el hemisferio norte (invierno en el sur) a las 10:24, hora peninsular española. ⏰

Este momento se conoce como solsticio de verano en el hemisferio norte y ese día el Sol alcanza su máxima altura en el… pic.twitter.com/bLZKBPn3nJ — Instituto Geográfico Nacional-O.A.CNIG (@IGNSpain) June 18, 2026

El solsticio de verano no sólo marca el inicio de una nueva estación, también nos recuerda la precisión con la que nuestro planeta se mueve alrededor del Sol y como esos movimientos continúan determinando la duración de nuestros días desde hace miles de años; y tú; ¿planeas observar el amanecer o disfrutar del día más largo del año?