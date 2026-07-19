VIDEOS | Rescatan a 14 personas atrapadas en un autobús; mujer es arrastrada por la corriente en Nogales, Sonora

Las intensas lluvias registradas la tarde del sábado en Nogales, Sonora, dejaron un panorama de emergencia con rescates, calles convertidas en ríos, viviendas afectadas y, hasta el momento, una persona fallecida.

Uno de los hechos que más llamó la atención ocurrió cuando al menos 14 personas quedaron atrapadas dentro de un autobús debido al nivel que alcanzó el agua. La rápida intervención de elementos del Cuerpo de Bomberos permitió ponerlas a salvo antes de que la situación se agravara.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran la magnitud de las inundaciones, con corrientes capaces de arrastrar vehículos y cubrir por completo varias vialidades del municipio fronterizo.

Bomberos rescatan a 14 personas atrapadas en un autobús

Durante la emergencia, un autobús quedó inmovilizado entre las inundaciones provocadas por las lluvias, dejando atrapados a por lo menos 14 pasajeros.

Elementos de Bomberos acudieron al sitio y realizaron un operativo para evacuar a las personas de manera segura. Para ello, los pasajeros fueron trasladados al techo de un camión de bomberos, desde donde pudieron ser llevados a un lugar sin riesgo.

El rescate quedó registrado en videos que comenzaron a circular en redes sociales y que reflejan la fuerza con la que el agua cubrió distintas zonas de Nogales durante la tarde del sábado.

⚠️ Impresionante lo que sucede en #Nogales, Sonora



En videos que circulan en redes sociales, se observa como las fuertes lluvias provocan corrientes que arrastran los vehículos en la zona, como si fueran de juguete…



Incluso a personas, como en ese video se aprecia a una mujer… pic.twitter.com/S9W5qCxYdX — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) July 18, 2026

Una mujer fue arrastrada por la corriente y logró sujetarse

Otro de los momentos más dramáticos ocurrió en la colonia Luis Donaldo Colosio.

De acuerdo con los reportes, una mujer se encontraba afuera de un domicilio cuando la fuerte corriente generada por las lluvias la arrastró varios metros.

En ese momento, el agua ya había desplazado varios vehículos que se encontraban en la zona, lo que evidenciaba la intensidad de la corriente.

La mujer logró detenerse al sujetarse de una lona que formaba parte de una carpa instalada en el lugar, evitando ser llevada por el agua. El momento también fue captado en video y difundido ampliamente en plataformas digitales.

Protección Civil Sonora informa:



Por instrucciones del gobernador Alfonso Durazo, como resultado de las lluvias registradas durante este fin de semana en Nogales, Protección Civil Sonora apoya a autoridades locales y se llevan a cabo trabajos de limpieza y remoción de basura. pic.twitter.com/gZo9VnFgPJ — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) July 19, 2026

Calles convertidas en ríos y decenas de vehículos afectados

Las lluvias transformaron diversas vialidades de la colonia Luis Donaldo Colosio en auténticos ríos, donde la corriente arrastró decenas de automóviles.

Para la mañana de este domingo, nuevos videos mostraban el saldo que dejó el temporal: varios vehículos permanecían cubiertos por grandes cantidades de lodo, mientras las labores de limpieza comenzaban en distintos puntos afectados.

Las imágenes también permitieron observar la dimensión de los daños provocados por la mezcla de agua, tierra y escombros que descendió por las calles durante la tormenta.

Autoridades reportan viviendas dañadas y una persona fallecida

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el saldo preliminar de las lluvias es de al menos 20 viviendas afectadas y una persona fallecida.

Mientras continúan las evaluaciones de daños, los cuerpos de emergencia mantienen recorridos en las zonas impactadas para verificar que no existan nuevos riesgos para la población.

Las autoridades también trabajan en las tareas de limpieza y atención a las familias afectadas, luego de una de las jornadas de lluvia más complicadas registradas recientemente en el municipio.

