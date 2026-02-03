Ataúdes robados y un pasado macabro: la Funeraria Del Carmen en Chihuahua que no deja de dar miedo

Durante un recorrido de rutina, policías notaron una escena fuera de lo común: dos hombres cargaban una caja de muerto afuera de la Funeraria Del Carmen en Ciudad Juárez, Chihuahua, sin ningún tipo de discreción.

Al acercarse para verificar la situación, los agentes confirmaron que se trataba de un robo de ataúdes. La funeraria no es cualquier negocio, sino una de las cinco involucradas en el caso de los 386 cadáveres hallados en el crematorio Plenitud en junio del año pasado, un escándalo que sacudió a decenas de familias y provocó indignación nacional.

Funeraria Del Carmen bajo la lupa

La Funeraria Del Carmen ya se encontraba en el centro de la polémica luego de que se descubriera que cobraba servicios de cremación, entregaba urnas con cenizas y ocultaba los cuerpos sin haberlos incinerado. Por estos hechos, los propietarios del lugar fueron detenidos y enfrentan investigaciones por fraude y otros delitos.

Este antecedente hizo que el robo de ataúdes levantara todavía más sospechas. No se trata solo de un hurto común, sino de un hecho que ocurre en un sitio marcado por irregularidades graves y prácticas que rompieron la confianza de cientos de familias.

Investigan robo de ataúdes con posible relación de los dueños de la Funeraria Del Carmen

Los dos hombres detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades. Ahora, las investigaciones buscan esclarecer si tenían alguna relación con los dueños de la funeraria o si aprovecharon que el inmueble se encuentra bajo investigación para cometer el robo.

Las autoridades no descartan que el caso esté conectado con una red más amplia de irregularidades. El objetivo es determinar qué papel jugaba cada persona y si el robo de ataúdes forma parte de un esquema más grande de delitos alrededor del negocio funerario.

A este panorama se suma otro dato alarmante: la Funeraria Del Carmen ha sido incendiada en cuatro ocasiones mientras continúan las investigaciones. Los ataques han causado daños materiales y obligaron a reforzar la vigilancia en la zona.

Aunque oficialmente no se ha confirmado el motivo de los incendios, el hecho de que ocurran en medio del proceso judicial mantiene en alerta a vecinos y autoridades, quienes temen más actos violentos o intentos de encubrimiento.