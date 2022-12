"¡Todo el peso de la ley!” para sospechosos por muerte de Martha en NL

El bebé de Martha, la joven embarazada hallada sin vida en Escobedo, Nuevo León se encontraba en el vientre de su madre, según confirmaron familiares de la víctima, quienes además revelaron que las autoridades les informaron que ya hay dos sospechosos que son investigados por este feminicidio.

Tras el hallazgo del cuerpo de Martha Aurora Ramírez Luis, durante días permaneció como incógnito el paradero del producto, esto ante la poca información que brindó la autoridad a los deudos.

“La bebita venía adentro de la panza de mi hija, de hecho este me imagino, ya era su tiempo de nacida... me enseñaron el procedimiento desde que el cuerpo llegó de mi hija, desde que le abrieron su panza y sacaron a la bebé y me enseñaron a la bebé, o sea que si es mi bebé y la bebé se va a llamar o se iba a llamar Citlalli Guadalupe!, relató la madre de la joven, Marisela Luis.

Investigan a dos sospechosos

La madre de la joven explicó que las autoridades le ha informado de la existencia de dos personas sospechosas que ya son investigadas por las autoridades.

En ese sentido, pidió que las indagatorias no paren hasta que haya justicia para Martha, para la bebé, y para la joven Claudia, su amiga, quien también fue encontrada asesinada dentro de una bodega.

“Yo pido todo el peso de la ley para ellos porque ella era una inocente, bueno pues mi hija no no se merecía eso mi hija era bien buena, ella era de las personas que se quitaba el taco de la boca por dárselos a otros”, dijo.

La madre Martha ahora se encuentran en incertidumbre por los servicios funerarios, pues carece de recursos económicos para costearlos.

Sin vida, localizan a mujer embarazada y a su amiga

Martha Ramírez de 19 años, estaba embarazada y fue reportada como desaparecida el 26 de noviembre en la colonia Felipe Carrillo Puerto en el municipio de Escobedo, en Nuevo León, estaba en compañía de su amiga Claudia González, cuatro días después los cuerpos de ambas mujeres fueron encontrados sin vida en el interior de una bodega.

La joven de 19 años tenía un embarazo de ocho meses en el momento de su desaparición, sin embargo las primeras versiones indicaban que no se sabía del paradero de su bebé, por lo que se especulaba que había sido robado

Hasta la noche del domingo pasado, los familiares de las dos mujeres no tenían algún tipo de avance en la investigación por parte de las autoridades, por lo que exigen se aclare cuanto antes lo ocurrido.