Vinculan a cónsul honorario de Filipinas con el CJNG y SRE lo destituye

La salida de Martín Camarena de Obeso como cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara ya es oficial. La decisión, que venía generando atención tras una investigación periodística, fue formalizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

SRE formaliza destitución de cónsul de Filipinas en Guadalajara

El acuerdo, firmado por el canciller Juan Ramón de la Fuente, establece que Camarena de Obeso deja de ejercer funciones como cónsul honorario de la República de Filipinas en Guadalajara. En el documento se precisa que la terminación de su encargo es inmediata, sin detallar mayores argumentos dentro del propio decreto.

La figura de cónsul honorario, aunque no implica un salario, sí representa un vínculo diplomático relevante, especialmente en regiones clave. En este caso, su circunscripción abarcaba varios estados del país, entre ellos Jalisco, Sinaloa, Sonora y Baja California, lo que ampliaba su alcance en temas de representación y apoyo consular.

Camarena había sido designado originalmente en 2002 y, pese al paso del tiempo, su nombramiento fue ratificado recientemente, lo que hacía su permanencia parecer estable hasta hace unas semanas; integrantes del consulado de Filipinas confirmaron para Azteca Noticias la destitución de Camarena

Esto dijeron sobre su salida.

Investigación periodística detonó el caso de Camarena de Obeso

El contexto que rodea esta destitución se remonta a una investigación publicada por El Universal a inicios de marzo de 2026. En ese trabajo se documenta la presunta relación de Camarena de Obeso con una empresa inmobiliaria señalada por autoridades estadounidenses.

De acuerdo con esa indagatoria, el ahora exfuncionario honorario figura como socio de Ornitorrinco Inmobiliaria, compañía que fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las sanciones se derivan de su supuesta participación en un esquema fraudulento vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Días antes, el propio Departamento del Tesoro había anunciado medidas contra un complejo turístico de tiempo compartido en México, así como contra varias personas físicas y morales relacionadas con estas operaciones, entre ellas la citada empresa.

Aunque el acuerdo publicado por la SRE no menciona explícitamente estos señalamientos, la coincidencia temporal entre la investigación y la destitución ha colocado el caso bajo el foco público.