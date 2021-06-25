Stacie Fang, primera víctima fatal identificada en derrumbe de Miami

Stacie Fang, primera víctima fatal identificada en el derrumbe parcial de un condominio de Miami, fue identificada por sus familiares. Se trata de una mujer de 54 años, cuyo hijo adolescente fue rescatado de entre los escombros, según el informó el médico forense de Miami-Dade.

Identifican a una de las fallecidas en el derrumbe del edificio de Florida

Fang, la madre de Jonah Handler, chico de 15 años, murió en el Hospital Aventura después de haber sido aplastada por los escombros del Champlain Towers South en el condado de Surfside.

A través de un comunicado, la familia Handler expresó sus primeras palabras de agradecimiento: "No hay palabras para describir la trágica pérdida de nuestra amada Stacie. Los miembros de la familia Fang y Handler quisieran expresar nuestro más profundo agradecimiento por la gran cantidad de simpatía, compasión y apoyo que hemos recibido".

NEW: Per a family friend Stacie Fang - the mother of Jonah Handler - the teenager crews rescued from the rubble, has not survived the injuries she suffered in the #SurfsideBuildingCollapse. pic.twitter.com/i3Xoxb42fT — Christina Boomer Vazquez (@CBoomerVazquez) June 25, 2021

Jonah Handler, un estudiante y jugador de béisbol en Monsignor Edward Pace High School, ubicada en Miami Gardens, fue captado por las cámaras mientras era sacado de entre los escombros tras el colapso parcial del edificio de 12 pisos.

FLORIDA: TRAGIC - First victim of the Florida condo collapse is identified as 54-year-old Stacie Fang A’H — whose teenage son, Jonah Handler, was rescued from the rubble. pic.twitter.com/eZ5CFW8LGF — KolHaolam (@KolHaolam) June 25, 2021

Familia Handler:

"Muchas y sinceras palabras de aliento y amor han servido como una fuente de fortaleza muy necesaria durante este tiempo devastador. En nombre del hijo de Stacie, Jonah, les pedimos ahora que respeten nuestra privacidad para llorar y tratar de ayudarse mutuamente a sanar".

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Las personas se abrazan mientras esperan noticias de sus familiares

Familiares, amigos y vecinos permanecen a la espera sobre alguna noticia de sus familiares que permanecen en calidad de desaparecidos y que podrían estar atrapados entre los escombros del inmueble derrumbado en el Centro Comunitario en Surfside al norte de Miami Beach en la Florida.

The first victim of the Surfside condo collapse has been identified as 54-year-old Stacie Fang. She died at the hospital early Thursday morning. https://t.co/yxHBcZQ6sm — WSVN 7 News (@wsvn) June 25, 2021

Los datos más recientes sobre el derrumbe en Miami-Dade

Al menos 4 personas mueriron en el derrumbe de Miami-Dade. Autoridades elevaron a 159 el número de personas desaparecidas. 35 personas fueron desalojadas de la parte del complejo que quedó en pie.

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