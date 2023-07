Encuentran a Stephanie Lemus de 9 años, se había perdido al cruzar a EU

“Ponte bien el zapato, cuando te diga que corras, tienes que correr, aquí vamos a pasar todo esto pero vamos porque vamos,” eran las palabras de Samara Lemus, hablándole a su hija Stephanie Lemus de 9 años.

Ellas se preparaban para cruzar desde Tijuana en Baja California a Estados Unidos por la canalización del Río Tijuana, junto a un grupo de migrantes cuando fueron interceptados por autoridades migratorias mexicanas y a partir de la noche del domingo perdieron contacto con la menor.

“Entonces después que me agarró migración, ya no pude saber nada de mi hija, mis familiares de Estados Unidos estuvieron también checando tampoco la encontraron me dijeron que no estaba allá, yo estoy desesperada porque tiene 9 años, y la verdad va sola sin nadie,” declaraba desesperada la abuela de Stephanie Solei Canseco Lemus de 9 años para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca.

Señaló que fue ese mismo día cuando decidió terminar con la espera y mejor cruzar de manera ilegal hacia los Estados Unidos esto en compañía de más migrantes quienes también iban con menores en brazos, arriesgando todo y cruzando por un hoyo que se encuentra en la canalización.

El pasar de las horas se volvieron eternas para Samara y su otra hija de tan solo 6 años, quien ahora dice sentirse arrepentida de haber tomado esa decisión y solo esperaba localizar a su hija Stephanie.

“Me he sentido frustrada, estresada, no sé, nada más que le echo ganas por mi otra hija, la verdad porque no sé, no saber de ella es horrible,” finalizó la entrevista la abuela de Stephanie Solei Canseco de 9 años.

Por su parte, el Instituto Nacional de Migración en Baja California confirmó la desaparición de Stephanie Canseco Lemus de 9 años de edad, quien fue vista por última vez el día domingo 23 de julio a las 10:30 de la noche en la canalización del Rio Tijuana. Su madre, detalló que vestía unas mallas y blusa de manga larga color rosa al momento de su desaparición y espera haya logrado cruzar a Estados Unidos y se encuentre a salvo.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Baja California señaló que no se emitió alerta amber por la menor. Más tarde, el Consulado de México en San Diego, California confirmó que Stephanie Lemus de 9 años, fue localizada con vida y fue atendida, señalan que fue enlazada vía telefónica con su madre Samara Lemus y darán seguimiento con la reunificación familia a través de una tía, quien tiene residencia en Estados Unidos.

La mañana de este lunes 24 de julio, la madre de la menor, Samara Lemus, buscaba a su hija en la canalización del Río Tijuana, quien reportaba desaparecida la noche de este domingo, y en horas se logró saber de su paradero.