¡Subió! Así amanece el precio del dólar HOY jueves 26 de marzo

HOY jueves 26 de marzo, la calma que vimos los días pasados con el precio del dólar y el bitcoin en los mercados financieros se vio algo modificada. Aunque Estados Unidos insiste en que hay un plan de 15 puntos para un alto al fuego con Irán, desde Teherán dicen que no hay nada pactado y que solo están "revisando papeles".

Estas señales encontradas hicieron que el optimismo se enfriara, provocando que el petróleo recuperara terreno y que activos como el Bitcoin amanecieran con números rojos.

¿A cuánto está precio el dólar en Banco Azteca HOY?

Para quienes necesitan hacer operaciones bancarias este jueves, es importante dejar claro que en las ventanillas de Banco Azteca el dólar presenta ligeros ajustes.

El precio de compra se ubica en $16.00, mientras que la venta está en $18.39. Es un margen que sigue siendo competitivo, pero el aumento en la venta pudo notarse debido al ruido político internacional.

Precio del dólar en Tijuana HOY

En la zona fronteriza, los precios suelen moverse de manera distinta. Hoy en las casas de cambio de Tijuana, el dólar se mantiene estable en comparación con el cierre de ayer, cotizándose en $16.95 a la compra y $17.15 a la venta.

Si estás en el norte, estas pizarras siguen siendo una opción más relajada frente a los precios bancarios del centro del país.

Precio del dólar canadiense HOY

No solo el billete verde tiene actividad; el dólar canadiense también presenta cambios en para este jueves. En ventanilla, lo puedes encontrar a la compra en $11.30 y a la venta en $13.64.

Si tienes pagos pendientes con moneda de Canadá, este es el momento de revisar tu presupuesto antes de que la jornada avance más.

Bitcoin a la baja: ¿Cuál es su precio HOY?

Si eres de los que tiene invierte su dinero en activos digitales, hoy toca ver el tablero en rojo. El Bitcoin ha sufrido una caída tanto en el mercado internacional como en el local. En Estados Unidos, su valor bajó un 2.61%, situándose en 69 mil 423 dólares.

En México, la caída es del 2.40%, dejando el precio de cada unidad en un millón 237 mil 218 pesos.

Petróleo Brent y WTI: El crudo vuelve a subir

Tras la caída del miércoles, este jueves los precios repuntaron: el crudo Brent subió a los 105 dólares por barril, mientras que el estadounidense (WTI) se sitúa en torno a los 93 dólares.

La mezcla mexicana también sentirá este impacto, ya que mientras no se aclare si habrá o no tregua con Irán, el precio de los combustibles seguirá bajo presión.