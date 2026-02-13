¿Cae el precio del dólar hoy viernes 13 de febrero 2026?

El precio del dólar HOY 13 de febrero muestra variaciones frente al peso y genera dudas sobre si se trata de una caída abrupta, o solo un ajuste momentáneo en el tipo de cambio. Antes de cambiar o hacer algún pago en moneda extranjera, conviene revisar cómo cotiza el dólar americano este jueves en México .

Dólar se mantiene en niveles bajos

Tras un sólido informe de empleo en Estados Unidos, la moneda registró un avance inicial frente a otras divisas, pero posteriormente moderó ese movimiento y cerró prácticamente sin cambios; es decir, hubo volatilidad intradía.

El reporte mostró que la economía estadounidense generó casi el doble de empleos de lo previsto en enero, lo que llevó a los mercados a postergar expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

Aunque el dólar perdió parte de sus ganancias más tarde , los rendimientos de bonos se mantuvieron firmes. El comportamiento descrito corresponde a estabilidad con ajustes técnicos, no a un desplome sostenido.

¿En cuánto se vende y compra el dólar HOY 13 de febrero?

El dólar HOY 13 de febrero es referencia inmediata para quienes necesitan cambiar divisas, pagar servicios en moneda extranjera o planear algún movimiento en dólares desde México. Un ajuste mínimo puede modificar el monto final al momento de la operación.

En ventanilla, Banco Azteca cotiza el dólar en $16.00 pesos a la compra y $17.39 pesos a la venta, cifras que sirven como parámetro para transacciones en efectivo durante la jornada.

Además del precio, el horario es un factor clave. Banco Azteca permite cambiar dólares los 365 días del año, de 09:00 a 21:00 horas, lo que brinda una alternativa fuera del horario bancario tradicional.

Precio del Bitcoin HOY 13 de febrero 2026

El precio del Bitcoin inicia la jornada en 67 mil 324 dólares por unidad, lo que representa un alza de 1.69% intradía.

Al tipo de cambio de México alcanza el millón 157 mil 741 pesos.

Dólar canadiense HOY 13 de febrero: así se mueve su precio en México

Para quienes manejan pagos o viajes en dólares canadienses, la cotización HOY 13 de febrero marca la diferencia en cada operación.

En Banco Azteca, el dólar canadiense se paga en $10.50 pesos a la compra y $13.33 pesos a la venta, referencia para transacciones en efectivo durante este jueves.

En esta divisa, los movimientos suelen ser más discretos que en el dólar estadounidense, pero al cambiar cantidades mayores la variación impacta el total. Por eso, antes de acudir a ventanilla, conviene verificar el valor vigente y comparar.