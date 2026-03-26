¿Gasolina por los cielos? El petróleo sube y así pegó en el precio de México HOY jueves 26 de marzo

El panorama en el precio de la gasolina dio un giro en las últimas horas. Aunque ayer había destellos de posibles arreglos entre Estados Unidos e Irán, la realidad este jueves 26 de marzo es que el Estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado y los combates no dan tregua. Esto provocó que el petróleo repuntara, obligando a los analistas a subir sus pronósticos para el resto del año.

En México, aunque el golpe se intenta suavizar, los precios promedio ya reflejan esta tensión internacional.

¿A cuánto está la gasolina en México HOY jueves?

A nivel nacional, el precio promedio de la gasolina Regular se ubica en $23.68, mientras que la Premium subió ligeramente a $27.73. Por su parte, el Diésel, fundamental para el transporte de carga y alimentos, se cotiza en un promedio de $28.69.

Estos centavos de diferencia respecto a ayer son el primer síntoma de la inestabilidad en los mercados del crudo.

¿Cuál es el precio del gas natural HOY?

Si tu vehículo utiliza Gas Natural Vehicular, las noticias son un poco más amables. El precio promedio nacional es de $12.60, aunque si buscas bien, puedes encontrar estaciones con el mínimo de $10.99. En el escenario más caro, el precio llega a los $14.49.

Sigue siendo la alternativa más económica frente a los combustibles tradicionales que están sufriendo cambios por el conflicto internacional.

Precio de la gasolina en CDMX, Edomex y Campeche

Si vives en el centro del país o en el sureste, así están los precios hoy:



CDMX: La Regular promedia los $23.68 y la Premium los $27.73, alineada con el promedio nacional.

Estado de México: Sigue siendo un poco más barato cargar aquí, con la Magna en $23.67 y la Premium en $27.04.

Campeche: En el sureste, los precios se mantienen competitivos con la verde en $23.86 y la roja en $27.31.

Precio de la gasolina en Monterrey y Guadalajara

En dos de las ciudad más grandes del país, los precios ya superaron la barrera de los 24 pesos en algunos casos:



Guadalajara: La ciudad de las rosas reporta la Regular en $23.99 y la Premium en $28.52.

Monterrey: En la capital regia, la Regular ya tocó los $24.00, mientras que la Premium está en $28.14. Por otro lado, el Diésel en Nuevo León es de los más baratos con $27.98.

Precio de la gasolina en Estados Unidos

Cruzando la frontera, los precios también sienten algo de presión por el cierre de rutas marítimas. En Estados Unidos, la gasolina Regular promedia hoy los $3.98 dólares, la Premium los $4.86 y el Diésel los $5.37.

La volatilidad allá es mucho más directa, por lo que cualquier noticia sobre el Estrecho de Ormuz mueve las cantidades de inmediato.

¿Cuánto cuesta llenar el tanque de gasolina hoy 26 de marzo?

Haciendo cuentas rápidas, si tienes un coche promedio con un tanque de 40 litros, llenarlo con gasolina Regular te saldrá en aproximadamente mil 18 pesos. Si prefieres ponerle Premium, el costo sube a los mil 192 pesos.

Con el petróleo Brent rondando de nuevo los 105 dólares, lo ideal es cargar temprano antes de que los ajustes internacionales se reflejen más fuerte el fin de semana.