Funcionaria de Gobierno de Chiapas se lanza desde puente al río Grijalva; la rescatan con vida

A través de redes sociales, se tuvo reporte de que una mujer se habría lanzado al río Grijalva, desde el puente “Belisario Domínguez”, el cual conecta con Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, Chiapas, el pasado martes 9 de septiembre.

Aunque en un inicio se mantuvo un total hermetismo por parte de las autoridades, más tarde se confirmó que se trataba de Zita Rousarova Hegrova, subsecretaria de Turismo del Estado.

Rescatan con vida a subsecretaria de Turismo en Chiapas

De acuerdo con los primeros reportes, la funcionaria viajaba en un taxi rumbo a Chiapa de Corzo, cuando pidió al chofer detenerse sobre el puente, presuntamente para tomar fotografías.

Pero tras verla caer al río, el hombre pidió ayuda de inmediato. Por fortuna, lancheros que realizan recorridos turísticos por el Cañón del Sumidero, fueron quienes lograron rescatarla a tiempo.

La mujer recibió primeros auxilios, pero debido a su condición, paramédicos de Protección Civil decidieron trasladarla a un hospital, donde se reporta en estado grave.

Al respecto, autoridades informaron que la subsecretaria se encuentra en condición delicada y no ha sido posible tomarle declaración, por lo que se desconoce la razón de la caída, y si se trató de un accidente.

Investigan accidente de subsecretaria de Turismo en Chiapas

Días antes, la funcionaria de origen checo había sido señalada por utilizar un jet privado del gobierno para sus viajes personales, lo que desató críticas en redes sociales, ya que esto se contrapone con las políticas de austeridad que promueve el actual gobierno morenista de Chiapas.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Turismo de Chiapas, ni el gobierno estatal liderado por Eduardo Ramírez Aguilar, han emitido un posicionamiento oficial respecto a la situación de la subsecretaria.

Mientras que, el fiscal Jorge Luis Llaven informó que ya se inició una carpeta de investigación sobre el caso y se está en espera de que mejore la salud de Zita Rousarova para poder conocer a ciencia cierta lo que ocurrió el pasado martes.

