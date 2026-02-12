¡Que no se te pase! Requisitos y fecha límite para el subsidio del 100% en Tenencia 2026

El inicio del año fiscal en la CDMX trae consigo uno de los beneficios más esperados por los propietarios de vehículos: el subsidio del 100% en el pago de la Tenencia. Para este 2026, la Secretaría de Administración y Finanzas ha mantenido las condiciones que permiten a los conductores cumplir únicamente con el costo del refrendo, siempre y cuando se sigan lineamientos específicos de cumplimiento y temporalidad.

Es importante precisar que, aunque la temporada de pagos ya está avanzada, aún queda tiempo para realizar el trámite. De acuerdo con la información oficial vigente, el plazo para obtener este descuento no concluye hoy, sino que se extiende durante todo el primer trimestre del año.

Requisitos para el subsidio de Tenencia 2026 en CDMX

Para que el sistema aplique automáticamente el descuento total de la Tenencia al momento de generar tu línea de captura, es indispensable cumplir con los siguientes cuatro pilares establecidos por la Tesorería:



¿Cuál es la fecha límite para pagar el refrendo con descuento?

Existe una confusión común sobre la duración de este programa. Aunque es recomendable realizar el pago lo antes posible para evitar saturaciones en el sistema, la vigencia del subsidio del 100% comenzó el 1 de enero y concluirá oficialmente el 31 de marzo de 2026.

Pasada esta fecha, los contribuyentes que no hayan realizado el pago del refrendo perderán automáticamente el subsidio y deberán cubrir el costo total de la Tenencia, el cual se calcula con base en el modelo, valor y antigüedad del automóvil.

¿Dónde y cómo realizar el pago del refrendo 2026?

La digitalización de los servicios financieros en la CDMX permite que el trámite se realice en cuestión de minutos. Las opciones oficiales son:



Portal Web: A través del sitio oficial de la Secretaría de Finanzas App Móvil: Utilizando la App Tesorería CDMX, disponible para dispositivos iOS y Android. Puntos Físicos: Se cuenta con más de 8,800 puntos auxiliares de pago, que incluyen sucursales bancarias, tiendas de autoservicio, farmacias y quioscos de la Tesorería distribuidos en las 16 alcaldías.

Al realizar el pago, asegúrate de que el formato indique claramente el concepto "Refrendo" y que el costo de la "Tenencia" aparezca en ceros gracias al subsidio aplicado.

