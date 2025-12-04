Tenencia vehicular CDMX 2026: autos que estarán exentos | Subsidio del 100%

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció este jueves 4 de diciembre de 2025 ajustes al subsidio correspondiente por el pago de la tenencia vehicular en 2026 y con ellos ciertos automóviles estarán exentos de este trámite.

La tenencia vehicular es un impuesto que los propietarios de vehículos deben pagar anualmente para circular, el cual está relacionado con el valor del vehículo. Conoce aquí qué unidades podrán tener el beneficio del subsidio del 100%.

¿Qué autos podrán exentar del pago de la tenencia vehicular en CDMX en 2026?

La ampliación del subsidio a la tenencia vehicular fue informada por la jefa de gobierno, Clara Brugada, durante el anuncio del presupuesto de la Ciudad de México.

El subsidio del 100% en el pago de la tenencia vehicular el siguiente año se contempla para automóviles que cuyo valor no exceda los 638 mil pesos.

"Es importante resaltar, que se amplió el subsidio a la tenencia vehicular, para incluir automóviles con un valor de 638 mil pesos. Hay subsidio para la tenencia vehicular, para estos autos con un valor menor a 638 mil pesos. Es decir, más del doble de lo que se subsidiaba hasta ahora; casi el triple, informó.

El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, destacó que en 2026 se elevará el límite para exentar la tenencia vehicular, de 250 mil a 638 mil pesos, IVA incluido.

Requisitos para pagar la tenencia vehicular en CDMX

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanza, los documentos requeridos para pagar la tenencia en la Ciudad de México son:

Identificación oficial vigente

Credencial para votar (INE), pasaporte o cédula profesional. Comprobante de domicilio a nombre del propietario del vehículo y tener una antigüedad máxima de tres meses.

Factura del vehículo o documento que acredite la propiedad

Número de placa del vehículo

Con estos documentos, podrás acceder a la plataforma en línea para realizar el pago, o bien acudir a los módulos presenciales en cualquier administración tributaria o sucursal bancaria habilitada.

