Facciones de Sudán acuerdan tregua de 72 horas; continúa evacuación de extranjeros

Estados Unidos dijo el lunes que las facciones en combate en Sudán acordaron un alto el fuego de 72 horas, mientras las naciones occidentales, árabes y asiáticas apresuraban la evacuación de sus ciudadanos del país.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que el acuerdo de tregua se produjo luego de dos días de intensas negociaciones y entrará en vigencia el martes. Tanto el Fuerzas Armadas de Sudán como el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido no han cumplido con varios acuerdos anteriores de cese al fuego.

"Durante este período, Estados Unidos insta a las ejército de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido a que respeten de inmediato y por completo el alto el fuego", dijo Blinken en un comunicado.

El jefe de la diplomacia norteamericana dijo que Estados Unidos se coordinaría con los grupos con intereses civiles regionales, internacionales y sudaneses para crear un comité que supervisará el trabajo sobre un alto el fuego permanente y los pactos humanitarios en Sudán.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido confirmaron en Jartum que había accedido a una tregua a partir de la medianoche para facilitar las labores humanitarias. Las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF), en tanto, no comentaron de inmediato sobre el anuncio.

"Reafirmamos nuestro compromiso con un alto el fuego total durante el período de tregua", dijo RSF. Una coalición de grupos de la sociedad civil sudanesa que había sido parte de las negociaciones sobre la transición a la democracia acogió la noticia.

Los combates estallaron entre las dos fuerzas el 15 de abril y han causado la muerte de al menos 427 personas y más de 3,500 heridos además de dejar fuera de servicio edificios públicos como hospitales y de convertir áreas residenciales en zonas de guerra .

Following intense negotiations, the SAF and RSF have agreed to implement and uphold a 72-hour nationwide ceasefire starting midnight, April 24. We welcome their commitment to work with partners and stakeholders for permanent cessation of hostilities and humanitarian arrangements. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 24, 2023

Enfrentamientos entre facciones de Sudán

Antes del anuncio de la tregua, ataques aéreos y los enfrentamientos tierra sacudieron a Omdurman, una de las tres ciudades adyacentes en la región de la capital, y también hubo choques en Jartum, dijo un reportero de Reuters.

Un humo oscuro envolvía el cielo cerca del aeropuerto internacional en el centro de Jartum, situado junto al cuartel general del ejército, y los estallidos de fuego de artillería sacudían los alrededores.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la violencia en un país que bordea las regiones del Mar Rojo, el Cuerno de África y el Sahel "genera el riesgo de una conflagración catastrófica... que podría engullir a toda la región".

فيديو مفزع لما آلت إليه الأوضاع في منطقة " شمبات" بالخرطوم بحري، عقب المعارك العنيفة والقصف الجوي من قبل الجيش خلال اشتباكه مع قوات الدعم السريع المتمردة.#السودان pic.twitter.com/8JD0cxhrbu — Sudan News (@Sudan_tweet) April 24, 2023

Continúa la evacuación de extranjeros en Sudán

Decenas de miles de personas, incluidos sudaneses y ciudadanos de países vecinos, han huido en los últimos días a países cercanos como Egipto, Chad y Sudán del Sur, a pesar de la inestabilidad y las difíciles condiciones de vida en el país.

Los gobiernos han estado trabajando para llevar a sus ciudadanos a lugares seguros. Un convoy de 65 vehículos llevó a decenas de niños junto con cientos de diplomáticos y trabajadores humanitarios en un viaje de 800 kilómetros y 35 horas bajo un calor abrasador desde la capital en conflicto, Jartum, hasta Puerto Sudán, en el Mar Rojo.

Para los que quedaban en Sudán, donde un tercio de sus 46 millones de habitantes necesitaban ayuda humanitaria incluso antes del estallido de la crisis, la situación era cada vez más sombría.

Hubía una escasez aguda de alimentos, agua potable, medicinas y combustible; y comunicaciones y electricidad limitadas, mientras que los precios se han disparado, dijo el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq.

