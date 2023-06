Sujeto se suicida luego de asesinar a ex reina de belleza

Fue encontrada sin vida María Luisa Manríquez de 44 años de edad, se trata de una ex reina de belleza, sus restos fueron encontrados por familiares y amigos al acudir a su domicilio, esto al no saber nada de ella en horas, su cuerpo presentaba huellas de violencia y su camioneta no estaba.

¿ Cómo ocurrió el asesinato?

El pasado martes en Tijuana, Baja California, la ex reina de belleza, María Luisa Manríquez, salió de su casa para dejar a sus hijos a la escuela, al regresar ella estacionó su camioneta de color negro en la entrada de su casa, hasta ese lugar llegó Carlos Gómez, quien fuera esposo de María Luisa, según información de la Fiscalía del Estado, por medio de algunos videos e imágenes que se obtuvieron de cámaras que están en la calle del domicilio, se aprecia como quien ingresa aproximadamente a las 07: 30 de la mañana, es justamente su ex esposo, quien llega en una bicicleta e ingresa al domicilio, mas tarde se le ve salir con la bicicleta en la caja del vehículo y se va del lugar.

Luego de que huyera del lugar se supo que el ex esposo de María Luisa, Carlos Gómez, habló con sus hijos a quienes comunicó que mantenía una relación sentimental con otra mujer y que iba a quitarse la vida, fue entonces que alrededor de las ocho de la mañana se recibió el reporte de un accidente automovilístico, así los informó César Barrios, Capitán de Bomberos de Tijuana:

” Recibimos una llamada por vía C4 a las ocho con dos de la mañana reportando un choque con una persona adentro del vehículo al llegar al lugar nos dimos cuenta que el vehículo está completamente incendiado, y positivo encontramos una persona dentro del vehículo sin vida, el exceso de velocidad impacta directamente contra el poste del puente en el carril de acotamiento por eso que se ocasionó el accidente “

Se supo que la víctima María Luisa, sufría violencia doméstica mientras se encontraba casada con su ex esposo, Carlos Gómez, fuentes allegadas a la mujer dijeron que incluso existían denuncias ante la Fiscalía General del Estado por agresiones por parte de su pareja.

Durante las investigaciones, se determinó que el vehículo en el que Carlos Gómez había muerto al accidentarse sobre la vía rápida, se trataba de la camioneta de María Luisa, misma que había estado estacionada afuera de su domicilio horas antes haber sido asesinada, y de acuerdo a los familiares cercanos de la ex reina de belleza, el hombre pudo haberla asesinado, pues días antes habían formalizado su divorcio.