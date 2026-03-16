Dejó el último aliento para su esposa: El emotivo adiós de Benedicto al amor de su vida tras luchar contra agresiva neumonía en Brasil

El amor no considera tiempos, pero parece que sí sabe de esperas. En un hospital de Guarulhos, en São Paulo, Brasil, la ciencia y el dolor quedaron a un lado ante la voluntad de un corazón que se negaba a dejar de latir sin antes despedirse. Benedicto de Lima, un abuelito de 90 años que luchaba contra una neumonía agresiva, protagonizó un momento que ha dado la vuelta a las redes sociales y al mundo: esperó a ver a su esposa por última vez para, apenas unos segundos después, soltar su último suspiro en paz.

🚨‼️BRASIL🇧🇷: Benedicto de Lima (90) hospitalizado en Guarulhos (SP) con neumonía, no había visto a su esposa Nilta (87) durante 4 días debido al riesgo de contagio.

Cuando ella entró, reunió fuerzas y le dijo: "Hola, mi amor". Segundos después, falleció😢pic.twitter.com/LGHREFaZiS — XAlertNow (@xalertnow) March 15, 2026

Las ganas de Benedicto de ver a su esposa fueron más fuertes

Benedicto llevaba varios días internado en el centro médico, debilitado por una neumonía que le dificultaba incluso hasta el habla. Debido a las restricciones del hospital, no había podido estar cerca de su esposa Nilta, de 87 años. Sin embargo, cuando los médicos finalmente permitieron el acceso, el ambiente cambió.

Al verla cruzar por el cuarto, el hombre reunió una fuerza que parecía casi imposible, y todo para levantar ligeramente los brazos y pronunciar las que serían sus útlimas palabras.

"Hola, mi amor": las últimas palabras de Benedicto a su esposa

Con la mirada en Nilta, Benedicto logró articular un "Hola, mi amor". Fue un saludo simple, pero cargado de nostalgia y una vida de recuerdos juntos. Su nieta, María Paula Dias, de 25 años, comenzó a grabar el video pensando que capturaría un tierno reencuentro. Lo que no sabía es que estaba registrando el cierre de una historia de amor.

Apenas terminó de saludarla, el cuerpo de Benedicto se relajó por completo y falleció frente a los ojos de su amada esposa.

Video de Benedicto se guardó como un tesoro

María Paula detuvo la grabación tras darse cuenta que su abuelito ya no estaba respirando. Después de meses de la muerte de Benedicto, su familia atesoró el video y lo mantuvo en intimidad. Fue tiempo después cuando decidieron compartirlo para mostrar que el amor de Benedicto y su esposa fue real hasta el último segundo.

En cuestión de días, las imágenes alcanzaron miles de reproducciones, llenando las redes de lágrimas y mensajes de respeto.

El último suspiro fue para ella... ❤️🩹Benedicto, de 90 años, luchaba contra una neumonía en Brasil. Tras días sin ver a su esposa, reunió sus últimas fuerzas solo para decirle: "Hola, mi amor". Segundos después de verla, partió en paz pic.twitter.com/zv741uB99H — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 16, 2026

Benedicto y Nilta: un vínculo que durará para siempre

João Dias, otro de los nietos, relató que su abuelo siempre vivió "completamente enamorado" de Nilta. No importaba cuántos años trasncurrieran, Benedicto siempre buscaba a su esposa. Para la familia, no hay duda de que él estaba esperando esa visita para poder irse con completa tranquilidad.

En el video se ve cómo Nilta, con una entereza admirable, se acerca al cuerpo de Benedicto, su compañero, para darle un beso en la frente y acariciarle la cabeza.