Campañeando: Sumas que restan en el Frente Amplio

Que dice Don Mario Delgado que no hay que ser... Que mejor siempre sí dejen que Vicente Fox continúe diciendo tonterías en sus redes sociales:"Creo que le tienen que regresar la cuenta de Twitter a Vicente Fox, porque la verdad, aquí entre nos, él nos ayuda mucho con su sinceridad, manifestando el pensamiento real que tiene la derecha mexicana”.

Esto no le gustó a la del Huipil, nuevamente se deslindó del de las botas. ¿Las declaraciones de Fox le están afectando?: “A mí no A mí no porque yo no soy Fox. A mí qué. Que lo sancionen, pase lo que pase”.

Y mientras echó a Vicente por la borda, la señora “X” le lanza el salvavidas a Kenia, que se quedó sin hueso luego de que en la Ciudad de México le dieron la candidatura frentista a Santiago Taboada: “Me ha invitado a ser jefa de la oficina de la precandidata, jefa de oficina de Xóchitl Gálvez y por supuesto le he dicho que sí”.

No cabe duda que en tiempos electorales hay sumas que restan.