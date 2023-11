Twitter de Vicente Fox desaparece tras llamar ‘Dama de compañía’ a Mariana Rodríguez

La cuenta de X, antes Twitter, de Vicente Fox desapareció en medio de la polémica que enfrentaba el expresidente luego de referirse a Mariana Rodríguez como ‘Dama de compañía’, ¿qué pasó?

Vicente Fox llama ‘Dama de compañía’ a Mariana Rodríguez

Todo comenzó cuando Vicente Fox respondió un mensaje, en donde se señalaba al aspirante presidencial Samuel García y a su esposa Mariana Rodríguez, con las siguientes palabras: “PEDRO, CUÉNTANOS LA HISTORIA!! HAY MUCHO DETRÁS DE ESA SONRISA Y ESA DAMA DE COMPAÑÍA”.

Minutos después, la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, replico las palabras de Fox para exigirle una disculpa por sus dichos: “Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”.

Mariana Rodríguez responde a Vicente Fox | Vía Twitter

MC denuncia a Vicente Fox por violencia política de género

Mariana Rodríguez tuvo el respaldo de diversas figuras políticas, quienes condenaron el hecho a través de la red social X, pero sobre todo de Movimiento Ciudadano, quien denunció al expresidente ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por violencia política de género.

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, Coordinador de campaña de Samuel García y líder de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, advirtió: “No vamos a permitir que el PRIAN enlode esta contienda con bajezas y mentiras, como ya han hecho en el pasado. Su desesperación debe tener límites”.

En la queja presentada por Álvarez Máynez, ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, se señala que los dichos de Vicente Fox violan la constitución, diversos ordenamientos legales internacionales y nacionales, así como disposiciones electorales en materia de violencia política de género.

“Esto vulnera sus derechos político-electorales, así como la normativa electoral y los principios que rigen un proceso comicial”, acusó el diputado de Movimiento Ciudadano en el documento de queja contra el expresidente.