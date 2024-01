¿A qué hora y cómo ver gratis el Super Bowl 2024 en vivo gratis por TV Azteca?

El próximo domingo 11 de febrero de 2024, la ciudad de Las Vegas será la sede del Super Bowl LVIII de la NFL, evento tradicional de todo el equipo de Azteca Deportes y para el que se llevará una cobertura completa para que no pierdas detalle del partido de futbol americano más importante del año.

A través de Fuerza Informativa Azteca (FIA) podrás conocer la información más importante del Super Bowl, como el exorbitante precio de los boletos, los detalles del Allegiant Stadium, donde se llevará a cabo el partido, y toda la información sobre su tradicional y emblemático show de medio tiempo.

¿Cómo ver el Super Bowl 2024 en vivo por Azteca 7 gratis?

El Super Bowl LVIII se llevará a cabo el próximo domingo 11 de febrero y lo podrás ver completamente en vivo y gratis a través de la pantalla de Azteca 7, a partir de las 5 de la tarde. Será transmitido por televisión abierta, pero además, también lo podrás ver en el sitio web de Azteca Deportes y la aplicación.

¿Quiénes serán los conductores de TV Azteca para el Super Bowl LVIII?

Para la cobertura completa del Super Bowl 2024 por Azteca Deportes, la transmisión estará encabezada por Enrique Garay, Joaquín el “Coach” Castillo e Inés Sainz, además de todos los aportes de los especialistas Pablo De Rubens y Eduardo Ruíz; pero además con la particular participación y alegría del “Capi” Pérez, quien se integra con diversas cápsulas desde Las Vegas.

Conductores Azteca Deportes para el Super Bowl 2024 desde Las Vegas, por Azteca 7

¿Quién cantará el Himno Nacional de EU en el Super Bowl 2024?

Respecto al artista que entonará el himno nacional de Estados Unidos en el Super Bowl 2024, la designada por la NFL para entonarlo será Reba Nell McEntire, una de las artistas de música country más importantes en el país norteamericano.

Para este momento que antecede el famoso kickoff del partido, Post Malone cantará la canción de America The Beautiful, y Adam Blackstone, que interpretará ‘Lift Every Voice and Sing’.

¿A qué hora ver el show de medio tiempo del Super Bowl LVIII?