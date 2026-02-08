Bad Bunny en falda y otras apuestas extrañas en ascenso para el Super Bowl 2026

De cara al Super Bowl 2026 , los mercados de predicción han abierto apuestas poco convencionales que van más allá del resultado del partido New England Patriots vs Seattle Seahawks y se centran en el espectáculo de medio tiempo, especialmente en torno a Bad Bunny.

Entre las opciones más llamativas figuran posibles protestas durante su presentación hoy 8 de febrero y hasta detalles específicos sobre su vestimenta, como si usará falda o vestido.

¿Cuáles son las apuestas más extrañas del Super Bowl 2026?

Entre las apuestas más inusuales que circulan en mercados de predicción destacan las relacionadas con Bad Bunny y su posible actuación en el espectáculo de medio tiempo:



¿Protestará Bad Bunny contra ICE durante el Super Bowl? Es considerado el mercado más “incendiario”. La apuesta es muy específica y no contempla otras formas generales de protesta (como usar una camiseta con mensaje). ¿Bad Bunny usará vestido o falda durante el Super Bowl? Este mercado surgió el 23 de enero, cuando comenzaron rumores sobre que usaría falda. El contexto de esta apuesta se basa en que Bad Bunny es un ícono de la moda con un estilo ecléctico y simbólico. Ha utilizado faldas en distintas presentaciones y eventos, incluyendo actuaciones y colaboraciones con marcas y medios.

Las apuestas sobre el medio tiempo del Super Bowl 2026

En los mercados de predicción, el espectáculo de medio tiempo genera apuestas poco convencionales centradas principalmente en:



Mensajes políticos o protestas durante la presentación.

La vestimenta específica del artista (como el uso de falda o vestido).

Estos mercados no se limitan a casas de apuestas tradicionales, sino que también operan en plataformas de predicción conocidas por ofrecer opciones creativas y controversiales.

¿Quién es favorito para ganar el Super Bowl 2026?

Los Seattle Seahawks parten como los favoritos para ganar el Super Bowl LX 2026 , de acuerdo con las probabilidades más recientes en las casas de apuestas.

Los momios colocan a Seattle con ventaja sobre los New England Patriots, que llegan al duelo como el equipo menos favorecido. Las líneas reflejan una mayor confianza del mercado en los Seahawks para levantar el trofeo esta temporada.

Horario del Super Bowl 2025 para ver desde México

El partido Patriots vs Seahawks de la NFL está programado para iniciar a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. El Super Bowl 2026 lo puedes ver en vivo y gratis en la señal de Azteca 7 o a través de internet en este link . y sigue toda la cobertura de TV Azteca .