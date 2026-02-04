¿Un touchdown a tu economía? Esto costará celebrar el Super Bowl 2026 en México; saldrá más caro

¡A la vuelta de la esquina! A pocos días del Super Bowl 2026, el evento deportivo más importante del año, millones de familias mexicanas se preparan para disfrutar del partido más esperado de la temporada, pero ¿cuánto gastarán este fin de semana?

Este año, el Super Bowl 2026 se celebrará en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, teniendo como protagonistas a los New Englad Patriots y los Seattle Seahawks.

¿Cuánto gastarán los mexicanos en el Super Bowl 2026?

¡Prepara la cartera! La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) confirmó que las celebraciones por el Super Bowl 2026 saldrán un 12.83% más caras que el año pasado.

El gasto promedio de esta festejo alcanzara los $4 mil 630 pesos para una reunión de al menos 10 personas.

¿Cuánto cuestan los productos para ver el Super Bowl 2026? Lista de precios

La ANPEC compartió la lista de precios de cada uno de los alimentos que se utilizarán para disfrutar de una tarde de fútbol americano.



Totopos - $100 pesos por dos bolsas

Queso para nachos - $80 pesos el litro

Jalapeño - $40 pesos la lata

Pan para hamburguesa - $120 pesos por dos bolsas

Carne para hamburguesas - $320 pesos por dos paquetes

Cerveza - $100 pesos 10 six

Tequila - $1,000 pesos por dos botellas

Sangrita - $135 pesos por una botella

Refrescos - $186 pesos por tres botellas

Hielo $86 pesos por dos bolsas

Palomitas - $52 pesos por dos bolsas

Pan para hot dog - $116 pesos por dos bolsas

Salchichas - $65 pesos por un paquete

Alitas - $520 pesos por dos bolsas

Papas - $150 pesos por dos bolsas

Aguacate - $160 pesos por dos kilos

Es importante aclarar que el precio de los alimentos y productos puede depender de la zona y el establecimiento en el que se adquieran los artículos, por lo que puede salir más caro o barato.

ANPEC: el “oro verde” del Super Bowl también trae inflación. Reunión para 10 personas: hasta $4,630 (+12.83%). #BoletínSemanalANPEC #SuperBowlConInflación pic.twitter.com/wod6SWHAQP — ANPEC (@ANPECmx) February 4, 2026

¿Cuándo será el Super Bowl LX?